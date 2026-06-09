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Tuchel vê Saka como dúvida para estreia da Inglaterra na Copa

Tuchel vê Saka como dúvida para estreia da Inglaterra na Copa
Tuchel vê Saka como dúvida para estreia da Inglaterra na Copa -
Atacante do Arsenal segue cronograma especial de recuperação e não participará do último amistoso antes do Mundial
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