Mano Menezes aponta Espanha superior ao Brasil para a Copa

Derrotado à frente do Peru pela Espanha em amistoso realizado na última segunda-feira (09), o técnico brasileiro Mano Menezes não hesitou de colocar a adversária como uma das postulantes ao título da Copa do Mundo. Depois da partida realizada em Puebla, o técnico comparou a La Roja com a Seleção Brasileira, falando que os europeus vivem um momento mais sólido.

“Hoje, vejo a Espanha como uma equipe melhor que o Brasil. A Espanha é uma equipe consolidada e sólida, que conhece sua escalação inicial, seus reservas e suas variações táticas. O Brasil é uma equipe em desenvolvimento, nesse processo de constante mudança, tão típico do Brasil”, pontuou.

Na visão de Mano, os espanhóis são os favoritos ao título junto com a França. Entretanto, o treinador não descartou a possibilidade de surpresas na competição e deixou claro que o Brasil também pode terminar com o hexa.

“Além disso, há as lesões. Antes mesmo do início de começar, vejo Espanha e França como favoritas. Mas as coisas podem acontecer. E, claro, o Brasil pode ser campeão”, destacou.

Ex-técnico da Seleção Brasileira entre 2010 e 2012, Mano Menezes está no comando do Peru desde o começo do ano. A missão do treinador é ajeitar a casa bicolor, que está fora da Copa do Mundo, para tentar a classificação para o Mundial de 2030.

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