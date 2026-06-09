Marquinhos entra no Top 10 histórico da Seleção e pode subir ainda mais na Copa

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último sábado (06/6), teve um significado especial para Marquinhos. Afinal, além de ajudar o Brasil a encerrar a preparação para a Copa do Mundo com mais um resultado positivo, o zagueiro alcançou uma marca histórica com a camisa amarelinha.

Ao entrar em campo diante dos egípcios, o capitão da equipe chegou a 105 partidas pela Seleção Principal e passou a dividir a nona colocação entre os jogadores que mais defenderam o Brasil. O defensor igualou as marcas do ex-goleiro Emerson Leão e do atacante Ronaldo Fenômeno.

A tendência é que Marquinhos avance ainda mais no ranking durante a disputa do Mundial. Além disso, o zagueiro está a apenas dois jogos de alcançar Lúcio, que soma 107 partidas, e a três de igualar Taffarel, dono de 108 atuações pela Seleção.

A história de Marquinhos com a camisa brasileira começou em 16 de novembro de 2013. Na ocasião, o defensor estreou na goleada por 5 a 0 sobre Honduras, em amistoso disputado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Aliás, o estádio voltará a fazer parte da trajetória do capitão nesta Copa do Mundo. Afinal, o local receberá o confronto entre Brasil e Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos.

O primeiro gol do zagueiro pela Seleção aconteceu quase cinco anos depois. Em 11 de setembro de 2018, Marquinhos balançou as redes na vitória por 5 a 0 sobre El Salvador, em Washington. Desde então, tornou-se uma das lideranças mais importantes da equipe nacional e uma presença constante nas convocações.

Experiência de sobra para Marquinhos

Ao longo de sua trajetória na Seleção Principal, Marquinhos disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022, além das edições da Copa América de 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024. Contudo, o principal título com a equipe principal veio em 2019, quando o Brasil conquistou a Copa América em casa.

Nas categorias de base, o currículo também é extenso. O defensor foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2011 e venceu o tradicional Torneio de Toulon pela Seleção Sub-21 em 2014. Além disso, integrou o grupo que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Top 10 de jogadores com mais partidas pela Seleção Brasileira

Cafu – 150 jogos

Roberto Carlos – 132 jogos

Neymar – 128 jogos

Daniel Alves – 127 jogos

Rivellino – 120 jogos

Pelé, Thiago Silva e Djalma Santos – 113 jogos

Taffarel – 108 jogos

Lúcio – 107 jogos

Marquinhos, Emerson Leão e Ronaldo – 105 jogos

Jairzinho, Ronaldinho Gaúcho e Gilmar – 102 jogos

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