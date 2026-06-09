Diferença financeira trava negociação entre São Paulo e Victor Sá

As conversas entre o São Paulo e Victor Sá travaram nesta terça-feira (9). O negócio era visto como avançado por ambos os lados, mas uma divergência financeira congelou o acordo. O clube e o atacante divergem sobre os valores finais, e a transação acabou estacionando.

A diretoria tricolor apresentou uma proposta de contrato longa, com validade até o fim de 2029. O plano incluía salários e luvas de R$ 700 mil mensais até o encerramento de 2026, com os vencimentos subindo para cerca de R$ 1 milhão por mês nas temporadas seguintes. Victor Sá chegou a indicar que aceitaria os termos, mas voltou atrás quando os detalhes jurídicos e contratuais entraram em pauta.

A distância entre o que o São Paulo oferece e o que o atleta pede é deveras baixa. Mesmo assim, nenhuma das partes quer ceder. Os dirigentes paulistas avisaram que não vão subir os valores da proposta. Do outro lado, o jogador bate o pé e exige um pequeno reajuste nos salários para assinar o vínculo.

Atacante chegaria sem custos ao São Paulo

A contratação do atacante atende a um pedido direto do técnico Dorival Júnior, que busca opções de velocidade para o setor ofensivo. O último clube do atleta foi o Krasnodar, da Rússia, onde ele tem contrato ativo somente até o dia 30 de junho. Os russos tentaram renovar o vínculo, mas o jogador optou por sair.

Como ficará livre no mercado, o atacante chegaria ao Morumbi sem custos de transferência. O atleta estaria apto a estrear a partir do dia 20 de julho, data de abertura da janela de transferências do futebol brasileiro.

Victor Sá foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e ganhou destaque nacional vestindo a camisa do Botafogo entre os anos de 2022 e 2024, somando dez gols em 94 partidas. No exterior, o atleta também acumulou passagens por Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, e LASK, da Áustria. Até o momento, o São Paulo trouxe seis reforços na temporada: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Dória, o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Danielzinho, o meia Cauly e o atacante Artur.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter,Instagram e Facebook.