Benfica se despede de Mourinho e anuncia substituto

O Benfica se despediu, nesta terça-feira (9), do técnico José Mourinho, que agora vai comandar o Real Madrid, e também anunciou um acordo com Marco Silva para substituí-lo, faltando apenas a formalização do contrato. Além disso, o clube informou que a saída do treinador antes do término do contrato rendeu 15 milhões de euros (R$ 89,9 milhões) aos lusitanos.

“A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo. Obrigado, José Mourinho”.

Mourinho teve curta passagem pelo Benfica. Foram 45 jogos, com 27 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Esta foi a segunda vez que o treinador passou pelo Estádio da Luz. Anteriormente, ele dirigiu o clube entre setembro e dezembro de 2000, com 11 jogos, seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Com Mourinho, o Benfica caiu nos playoffs das oitavas de final com duas derrotas para o Real Madrid. Além disso, foi eliminado nas quartas de final da Taça de Portugal pelo Porto e terminou o Campeonato Português na terceira colocação.

Por fim, Marco Silva, treinador do Fulham entre agosto 2021 e maio de 2026, agora é novo técnico das Águias. O contrato do português é até o fim da temporada 2027/28, com possibilidade de extensão por mais uma.

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