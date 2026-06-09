Corinthians volta a atrasar salários de elenco e comissão técnica

O Corinthians voltou a atrasar o pagamento dos salários de jogadores e membros da comissão técnica a exemplo do mês passado. O depósito estava previsto para o quinto dia útil de junho e não ocorreu dentro do prazo, de acordo com informações do portal “Uol”. A diretoria do clube, por sua vez, se movimenta para regularizar a situação o quanto antes.

Enquanto isso, os demais funcionários do clube, contratados sob regime CLT, receberam normalmente os valores referentes ao mês de maio. Essa diferença de tratamento, aliás, evidencia a complexidade da gestão financeira do Corinthians, que precisa lidar com compromissos distintos e prazos apertados.

Corinthians: dívida bruta de R$ 2,7 bilhões

A crise financeira do clube não é novidade. Com uma dívida bruta que já alcança R$ 2,7 bilhões, o Corinthians enfrenta sérios desafios para equilibrar suas contas. O montante elevado pressiona a diretoria a encontrar soluções rápidas para evitar que os problemas se agravem ainda mais.

Um dos reflexos dessa situação é o transfer ban imposto pela Fifa, que impede o clube de registrar novos jogadores. A punição decorre da dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez em 2024. O valor devido gira em torno de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente R$ 7,7 milhões na cotação atual.

Além disso, o Corinthians ainda precisa negociar com o Talleres, da Argentina, para resolver a pendência de R$ 42 milhões relacionada à compra do meia Rodrigo Garro. Esse débito amplia a pressão sobre a diretoria, que busca acordos para evitar novas sanções e liberar o clube para atuar no mercado de transferências.

O cenário mostra que o Corinthians vive um momento delicado, em que a gestão financeira se tornou prioridade absoluta. Resolver os atrasos salariais e quitar dívidas internacionais são passos fundamentais para recuperar a credibilidade e garantir estabilidade ao elenco e ao futuro do clube.

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