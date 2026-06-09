Valencia volta aos treinos no Equador e está confirmado na estreia na Copa

Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o atacante Enner Valencia participou treinamentos junto com a seleção do Equador nesta terça-feira (09), em Columbus. O jogador está confirmado para a estreia de La Tri na Copa do Mundo, no próximo domingo (14), contra a Costa do Marfim.

Inclusive, pela primeira vez, o técnico Sebastién Beccacece contou com os 26 atletas convocados em campo. Além de Valencia, participaram das atividades o zagueiro Pacho e o atacante Kevin Rodríguez. O trio não havia treinado junto com a seleção desde chegada aos Estados Unidos e não participou dos amistosos contra Arábia Saudita e Guatemala.

Após o treino, Valencia atendeu torcedores que estavam na frente do hotel onde o Equador está hospedado nos Estados Unidos. Ao ser perguntado por jornalistas sobre sua condição, o atacante afirmou que está se sentindo muito bem fisicamente.

O jogador sofreu a lesão no mês de maio, defendendo o Pachuca, em uma partida do Campeonato Mexicano. Por conta disso, Valencia chegou aos Estados Unidos ainda se recuperando e ficou de fora das primeiras atividades de preparação para o Mundial.

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