Alemanha doa R$ 513 mil a projetos sociais no México

A seleção da Alemanha aproveitou os dias que antecedem a Copa do Mundo para realizar uma ação social ligada à sua história no México. Em parceria com os jogadores convocados para o Mundial, a Federação Alemã de Futebol arrecadou 86 mil euros — cerca de R$ 513 mil — por meio do leilão de camisas utilizadas nos amistosos preparatórios. Posteriormente, o valor será destinado a projetos sociais localizados na Cidade do México, em Querétaro e em Guadalajara.

Além da arrecadação, a iniciativa também reforça uma relação construída há quatro décadas entre o futebol alemão e instituições mexicanas. Isso porque os primeiros contatos ocorreram durante a Copa do Mundo de 1986, quando a Alemanha realizou parte de sua preparação no país. Naquela oportunidade, a equipe avançou até a decisão do torneio, embora tenha sido derrotada pela Argentina de Diego Maradona.

Diretor técnico da Alemanha esteve em 1986

Atualmente diretor técnico da seleção alemã, Rudi Völler participou daquele Mundial como jogador e relembrou a origem da parceria. Segundo ele, a ação social iniciada nos anos 1980 permaneceu ativa ao longo das décadas e continua fazendo parte da cultura da seleção.

“Vamos visitar duas instituições e entregar cheques, incluindo alguns da Fundação Egidius Braun. Exatamente 40 anos atrás, durante minha primeira Copa do Mundo como jogador, realizamos nosso período de treinamento e visitamos um orfanato. Egidius Braun foi a força motriz por trás disso, e isso se manteve ao longo dos anos e décadas. Estou muito feliz”, afirmou Völler.

Enquanto isso, a delegação alemã segue sua preparação para a estreia na Copa do Mundo. Curiosamente, apesar da ligação histórica com o México e da doação anunciada nesta semana, a Alemanha não atuará em território mexicano durante a primeira fase do torneio. Cabeça de chave do Grupo E, a equipe disputará seus compromissos em Houston e Nova Jersey, nos Estados Unidos, além de Toronto, no Canadá. Dessa forma, a visita às instituições mexicanas ocorrerá paralelamente aos preparativos finais para o início da campanha no Mundial.

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