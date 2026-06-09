Noruega homenageia clubes formadores dos convocados para a Copa

A Noruega vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo em quase três décadas. De volta ao torneio após a última participação em 1998, a seleção iniciou os preparativos para a competição com uma ação especial que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Durante a tradicional sessão de fotos oficial do torneio, os jogadores participaram de um registro diferente. Além da imagem com o uniforme da seleção, os atletas também posaram vestindo as camisas dos primeiros clubes de suas carreiras, em uma homenagem às origens de cada um no futebol.

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Entre os destaques da iniciativa estiveram Martin Odegaard, capitão da equipe e meia do Arsenal, que apareceu com a camisa do Drammen Strong. Já Erling Haaland, estrela do Manchester City, vestiu o uniforme do Bryne, clube onde começou sua trajetória. Alexander Sorloth, atacante do Atlético de Madrid, também entrou na brincadeira e representou o Strindheim, equipe que o revelou.

A ação foi divulgada pela federação norueguesa e reforçou a importância das categorias de base na formação dos jogadores que hoje representam o país no cenário internacional.

Além disso, a homenagem segue uma tradição comum em países do norte da Europa, que costumam valorizar os clubes que revelaram os atletas.

Na Copa do Mundo de 2026, a Noruega está no Grupo I e terá pela frente França, Senegal e Iraque na fase inicial da competição.

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