Justiça divulga lista de credores do Botafogo com dívida de R$ 1,2 bilhão

O processo de Recuperação Judicial da SAF do Botafogo ganhou um documento oficial e definitivo nesta terça-feira (9). O juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, publicou a lista completa de credores do clube. De acordo com os autos, o passivo sujeito ao procedimento alcança a marca de R$ 1,286 bilhão, embora a dívida total da instituição supere a casa dos R$ 2,5 bilhões. A partir desta divulgação, os envolvidos possuem um prazo legal de 15 dias para contestar os valores apresentados na Justiça.

O grosso do endividamento alvinegro está concentrado na aquisição de direitos econômicos de atletas, somando R$ 1,16 bilhão somente com outras agremiações. Essa inadimplência pesada gerou, recentemente, seis punições de transfer ban da Fifa, bloqueando o Botafogo de registrar novos reforços. O principal credor isolado é a Major League Soccer (MLS), devido à compra do meia Thiago Almada em 2024 junto ao Atlanta United por R$ 191,9 milhões. Em segundo lugar aparece a GDA Luma, empresa americana que assinou um acordo vinculante para comprar 90% da SAF e tem R$ 186,8 milhões a receber por empréstimos antigos.

Credor Institucional / Clube Valor a Receber (R$) Major League Soccer (Atlanta United / Almada) 191.949.717,50 GDA Luma Onshore Holdco LLC 186.821.250,00 Nottingham Forest 118.520.692,50 Benfica (Arthur Cabral) 66.272.760,00 Macquarie Bank Europe 63.374.896,37 Zenit (Artur) 55.227.300,00 OL Brasil 48.537.898,03 Macquarie Bank London 45.344.520,00 Santos (John) 40.318.573,90 Ludogorets (Rwan Cruz) 36.915.090,00 Udinese (Matheus Martins) 33.923.402,16 Olympique Lyonnais 29.067.000,58

Ex-treinador e atacante constam na lista de débitos do Botafogo

Além dos clubes parceiros comerciais e das instituições bancárias, a relação jurídica detalha pendências financeiras individuais com diversos profissionais do futebol. O técnico argentino Martin Anselmi, demitido do comando da equipe alvinegra em março após trabalhar por somente três meses no cargo, possui uma dívida reconhecida de R$ 12,4 milhões.

O atacante Igor Jesus, um dos protagonistas na campanha do título da Copa Libertadores, aparece com um crédito de R$ 11,7 milhões. A lista inclui figuras do plantel atual do Glorioso, a exemplo do centroavante Arthur Cabral, a quem a SAF deve R$ 1,6 milhão em direitos atrasados.

Profissional / Jogador Valor de Direito (R$) Martin Anselmi (Ex-treinador) 12.491.516,42 Igor Jesus (Atacante) 11.783.907,14 Nathan Ribeiro (Defensor) 4.981.900,00 Thiago Almada (Meio-campo) 2.590.588,00 Diego Sacco (Preparador físico) 2.026.736,56 Pablo De Muner (Auxiliar técnico) 1.935.966,34 Arthur Cabral (Atacante) 1.650.000,00

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