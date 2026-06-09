Justiça divulga lista de credores do Botafogo com dívida de R$ 1,2 bilhão

O processo de Recuperação Judicial da SAF do Botafogo ganhou um documento oficial e definitivo nesta terça-feira (9). O juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, publicou a lista completa de credores do clube. De acordo com os autos, o passivo sujeito ao procedimento alcança a marca de R$ 1,286 bilhão, embora a dívida total da instituição supere a casa dos R$ 2,5 bilhões. A partir desta divulgação, os envolvidos possuem um prazo legal de 15 dias para contestar os valores apresentados na Justiça.
O grosso do endividamento alvinegro está concentrado na aquisição de direitos econômicos de atletas, somando R$ 1,16 bilhão somente com outras agremiações. Essa inadimplência pesada gerou, recentemente, seis punições de transfer ban da Fifa, bloqueando o Botafogo de registrar novos reforços. O principal credor isolado é a Major League Soccer (MLS), devido à compra do meia Thiago Almada em 2024 junto ao Atlanta United por R$ 191,9 milhões. Em segundo lugar aparece a GDA Luma, empresa americana que assinou um acordo vinculante para comprar 90% da SAF e tem R$ 186,8 milhões a receber por empréstimos antigos.
|Credor Institucional / Clube
|Valor a Receber (R$)
|Major League Soccer (Atlanta United / Almada)
|191.949.717,50
|GDA Luma Onshore Holdco LLC
|186.821.250,00
|Nottingham Forest
|118.520.692,50
|Benfica (Arthur Cabral)
|66.272.760,00
|Macquarie Bank Europe
|63.374.896,37
|Zenit (Artur)
|55.227.300,00
|OL Brasil
|48.537.898,03
|Macquarie Bank London
|45.344.520,00
|Santos (John)
|40.318.573,90
|Ludogorets (Rwan Cruz)
|36.915.090,00
|Udinese (Matheus Martins)
|33.923.402,16
|Olympique Lyonnais
|29.067.000,58
Ex-treinador e atacante constam na lista de débitos do Botafogo
Além dos clubes parceiros comerciais e das instituições bancárias, a relação jurídica detalha pendências financeiras individuais com diversos profissionais do futebol. O técnico argentino Martin Anselmi, demitido do comando da equipe alvinegra em março após trabalhar por somente três meses no cargo, possui uma dívida reconhecida de R$ 12,4 milhões.
O atacante Igor Jesus, um dos protagonistas na campanha do título da Copa Libertadores, aparece com um crédito de R$ 11,7 milhões. A lista inclui figuras do plantel atual do Glorioso, a exemplo do centroavante Arthur Cabral, a quem a SAF deve R$ 1,6 milhão em direitos atrasados.
|Profissional / Jogador
|Valor de Direito (R$)
|Martin Anselmi (Ex-treinador)
|12.491.516,42
|Igor Jesus (Atacante)
|11.783.907,14
|Nathan Ribeiro (Defensor)
|4.981.900,00
|Thiago Almada (Meio-campo)
|2.590.588,00
|Diego Sacco (Preparador físico)
|2.026.736,56
|Pablo De Muner (Auxiliar técnico)
|1.935.966,34
|Arthur Cabral (Atacante)
|1.650.000,00
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