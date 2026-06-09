Fortaleza aproveita gol contra, bate Náutico nos Aflitos e sobe na Série B

Em uma noite marcada pelas defesas do goleiro João Ricardo nesta terça-feira (9), o Fortaleza derrotou por 1 a 0 o Náutico, fora de casa, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. O único gol da partida saiu de forma inusitada: Mateus Silva, zagueiro do Alvirrubro pernambucano, desviou contra a própria meta e garantiu o triunfo do Tricolor cearense no estádio dos Aflitos.

Com o resultado, o Leão do Pici chega a 21 pontos e sobe para a quarta posição, consolidando-se na briga pelo acesso. Já o Timbu estaciona nos 19 somados e permanece na sexta colocação. Entretanto, o time do Recife pode perder posições dependendo dos demais resultados da rodada.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por intensidade e chances claras para os donos da casa, que pressionaram e quase abriram o placar em lances de Vinícius, Dodô e Derek. Este último, aliás, até acertou o travessão. O Fortaleza, mais retraído, buscou explorar os contragolpes, mas teve jogadas anuladas por impedimento. Aos 43 minutos, Mateus Silva desviou de cabeça contra o próprio gol e colocou os visitantes em vantagem.

Na etapa final, o cenário parecia favorável ao Náutico após a expulsão de Rodriguinho, do Leão, logo aos seis minutos. Com um jogador a mais, o Timbu intensificou a pressão, mas novamente esbarrou na falta de precisão. Wenderson, Derek, Reginaldo e Dodô tiveram oportunidades, mas não conseguiram superar João Ricardo, que seguiu seguro na meta.

O Fortaleza, mesmo com um homem a menos, se fechou bem e tentou contra-atacar, embora sem grande perigo para Muriel. Nos minutos finais, o Náutico insistiu em bolas levantadas na área, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em gols. Assim, o Leão cearense sai dos Aflitos com três pontos valiosos e mais confiança para a sequência da Série B.

Próximos compromissos

Na agenda, o Náutico volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa, às 19h. Já o Fortaleza terá mais tempo de preparação e só joga na terça-feira seguinte, contra o América-MG, na Arena Castelão, também às 19h, fechando a 13ª rodada da Série B.

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