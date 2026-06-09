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Jogada10
Mbappé descarta meta de semifinal e mira título da Copa
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Jogada10
Publicado às 22h19 de 09/06/2026
Mbappé descarta meta de semifinal e mira título da Copa -
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Capitão dos Bleus rebate objetivo mínimo traçado pela federação e afirma que a seleção viaja aos Estados Unidos para conquistar o Mundial
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