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Mbappé descarta meta de semifinal e mira título da Copa

Mbappé descarta meta de semifinal e mira título da Copa
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Capitão dos Bleus rebate objetivo mínimo traçado pela federação e afirma que a seleção viaja aos Estados Unidos para conquistar o Mundial
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