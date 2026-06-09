Ancelotti esboça Brasil para estreia, e Matheus Cunha ganha força entre os titulares

A três dias da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti começa a dar pistas sobre a equipe que pretende colocar em campo diante de Marrocos. O treinador italiano ainda comandará mais três treinamentos antes da partida de sábado (13/6), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, mas algumas definições já começam a surgir nos bastidores da Seleção Brasileira.

Entre elas está o retorno de Matheus Cunha ao time titular. O atacante do Manchester United ganhou força nos últimos dias e aparece como favorito para reassumir a vaga que ocupava antes do amistoso contra o Egito.

Na vitória por 2 a 1 sobre os africanos, em Cleveland, o camisa 9 iniciou no banco de reservas. Assim, viu Igor Thiago receber uma oportunidade entre os titulares. Apesar da boa avaliação da comissão técnica sobre o desempenho do centroavante do Brentford, o contexto do duelo contra Marrocos pesa a favor do jogador do Manchester United.

Além das qualidades ofensivas, Matheus Cunha é visto como uma peça importante para ajudar na recomposição defensiva, especialmente pelo lado esquerdo. A preocupação da comissão técnica está diretamente ligada à força do setor direito marroquino, que conta com jogadores de destaque como Hakimi e Brahim Díaz.

Outro indício é a manutenção de Lucas Paquetá entre os titulares. Aliás, o meia continua como uma das peças centrais do modelo de jogo desenhado por Ancelotti. Assim, deve formar o setor criativo ao lado de Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha e Vinicius Júnior.

Ancelotti ainda tem indefinições nas laterais

Se o setor ofensivo começa a ganhar contornos mais claros, as laterais ainda representam a principal dúvida da comissão técnica. Pela direita, Danilo e Ibañez disputam posição. Já pelo lado esquerdo, Alex Sandro e Douglas Santos brigam pela vaga.

A experiência de Danilo e Alex Sandro, titulares do Brasil em Copas anteriores, está sendo considerada um trunfo importante internamente. No entanto, alguns sinais observados no treinamento desta terça-feira mantiveram o cenário em aberto.

Nos minutos liberados para a imprensa, Ibañez participou de trabalhos específicos atuando como lateral-direito. Posteriormente, o defensor integrou uma linha defensiva ao lado de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro em atividade de campo reduzido.

Uma mudança praticamente certa em relação ao amistoso contra o Egito está na zaga. Após ser preservado por desgaste físico, Gabriel Magalhães voltou a trabalhar normalmente e deve reassumir sua posição ao lado de Marquinhos. Com isso, Léo Pereira tende a retornar ao banco de reservas para a estreia da Seleção.

Neste momento, a formação mais provável do Brasil para enfrentar Marrocos tem: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

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