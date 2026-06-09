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Koeman cobra mais eficiência e ajusta Holanda para a estreia

Netherlands' head coach Ronald Koeman watches his players during an MD-1 training session in at the team base camp in Wolfsburg, on June 20, 2024, on the eve of their UEFA Euro 2024 Group D football match against France. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Netherlands' head coach Ronald Koeman watches his players during an MD-1 training session in at the team base camp in Wolfsburg, on June 20, 2024, on the eve of their UEFA Euro 2024 Group D football match against France. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) -
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