Presidente da Fifa vira fantoche de Trump em capa de jornal francês

O caso do árbitro Omar Abdulkadir Artan, impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar na Copa do Mundo, segue gerando críticas à Fifa. Na capa da edição desta quarta-feira (10), o jornal francês L’Équipe atacou o presidente da entidade, Gianni Infantino, retratando-o como um fantoche de Donald Trump, presidente estadunidense.

Na publicação, o veículo critica a política imigratória dos Estados Unidos, com uma frase “Bem vindo aos Estados Unidos”. Além disso, os franceses também destacam que o caso coloca em xeque o discurso de universalidade prometido pela Fifa, tendo o caso de Artan como o principal.

Considerado um dos principais nomes do apito no continente africano na atualidade, o profissional de 34 anos havia desembarcado na América do Norte. O árbitro havia feito uma longa rota de viagem, em que saiu do Quênia e passou pela Turquia. Entretanto, mesmo tendo conseguido uma autorização prévia após forte mobilização de profissionais do esporte nas redes sociais, Artan acabou barrado pelos agentes alfandegários no setor de imigração do aeroporto dos Estados Unidos. Assim sendo, ele precisou retornar ao solo turco.

Diante da enorme repercussão internacional sobre o episódio, a assessoria de imprensa da Fifa se manifestou de forma pública para esclarecer o desligamento do profissional. Além disso, pontuou que não possui autonomia para reverter decisões de caráter diplomático.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.