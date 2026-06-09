Senegal e Arábia Saudita empatam em jogo com expulsão e Mané discreto

Em jogo estratégico e com chances perdidas para os dois lados, Senegal e Arábia Saudita empataram em 0 a 0, nesta terça-feira (9), no no estádio Toyota Field, no Texas, nos Estados Unidos, no último amistoso das equipes antes da Copa do Mundo 2026. As seleções criaram, mas pecaram na finalização ao longo dos 90 minutos. Além disso, a equipe africana ficou com um a menos no segundo tempo, após expulsão de Nicolas Jackson, que ficou em campo por 23 minutos.

Diante disso, os goleiros Mendy, de Senegal, e Al Owais, da Arábia Saudita, brilharam no amistoso. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eles fizeram grandes defesas que asseguraram o marcador zerado.

A principal chance do jogo saiu aos quatro minutos, quando Al-Buraikan, na pequena área, parou em Mendy. No segundo tempo, aos 21, Malang Sarr acertou uma cabeçada no ângulo esquerdo, mas parou em boa defesa de Al-Owais. Aos 37, Nicolas Jackson, que entrou aos 15 e já tinha amarelo, cometeu falta em Mandash e foi expulso, deixando os senegaleses com um a menos.

Destaques de Senegal, Sadio Mané, do Al-Nassr, e Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, tiveram dia apagado. Ambos perderam chances claras de estufarem as redes e irem à Copa do Mundo com moral elevada.

Seleções na Copa

Integrante do Grupo H, a Arábia Saudita, aliás, estreia no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), em jogo contra o Uruguai. Senegal, por sua vez, fará sua estreia no torneio no dia 16 de junho, às 16h (de Brasília), contra a França.

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