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Bernard revela que recusou propostas de rivais para cumprir promessa no Atlético

Bernard revela que recusou propostas de rivais para cumprir promessa no Atlético
Bernard revela que recusou propostas de rivais para cumprir promessa no Atlético -

O atacante do Atlético, Bernard detalhou os bastidores do seu retorno ao futebol nacional após passar 11 anos atuando nos gramados do exterior. De acordo com uma entrevista concedida à emissora “Rádio 98FM” nesta terça-feira (9), o jogador de 33 anos revelou que foi alvo de forte assédio de outros gigantes do futebol brasileiro. Segundo o atleta, propostas financeiras consideravelmente superiores foram apresentadas à sua mesa, contudo a sua vontade pessoal e o desejo de defender novamente o Galo falaram mais alto.

De fato, o anúncio do acerto com o clube mineiro ocorreu no início de 2024, mas a transferência física para Belo Horizonte aconteceu somente na janela de transferências do meio do ano. O ponta relembrou que orientou o seu empresário, Adriano Spadotto, a recusar qualquer tipo de leilão financeiro no mercado da bola, mantendo o foco exclusivo em abrir conversas e atingir um consenso salarial com a diretoria alvinegra.

Bernard cita investidas de Palmeiras, Flamengo e Corinthians

Durante o bate-papo, o atleta deu nome aos clubes que tentaram atravessar a sua volta à Cidade do Galo. Ele confirmou que os projetos apresentados pelas equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro continham vencimentos mensais bem mais robustos do que o acerto final costurado em Minas Gerais.

Bernard detalhou a procura dos concorrentes e a promessa feita antes de deixar o país:

“Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo, Palmeiras também… Isso foi mais de uma vez. Chegou (a oferecer mais dinheiro que o Atlético). Não falei sobre isso, mas teve essas propostas, sim. Mas eu queria voltar pro Galo, eu tinha prometido e era um desejo meu”.

O compromisso de retornar ao clube alvinegro havia sido firmado em agosto de 2013, data em que o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desembolsou 25 milhões de euros para contratá-lo. Após a passagem pelo Leste Europeu, o jogador também vestiu as camisas do Everton, da Inglaterra, do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e do Panathinaikos, da Grécia, antes de carimbar o passaporte de volta para casa.

Jogador supera desconfiança e assume a titularidade no Atlético

A segunda passagem de Bernard pelo Atlético teve um início oscilante, com dificuldades de adaptação aos primeiros models táticos implementados após a sua chegada. O atleta deu a volta por cima na atual temporada de 2026, conseguindo se encaixar perfeitamente na filosofia de jogo desenhada pelo técnico argentino Eduardo Domínguez para assumir a condição de titular absoluto.

Por fim, o jogador possui um vínculo formalizado com o Galo válido até o encerramento da temporada de 2027. A saber, na atual jornada esportiva, o atacante já acumula a marca de 29 partidas disputadas, registrando esse desempenho com cinco gols balançados e duas assistências distribuídas aos companheiros.

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