Bernard revela que recusou propostas de rivais para cumprir promessa no Atlético

O atacante do Atlético, Bernard detalhou os bastidores do seu retorno ao futebol nacional após passar 11 anos atuando nos gramados do exterior. De acordo com uma entrevista concedida à emissora “Rádio 98FM” nesta terça-feira (9), o jogador de 33 anos revelou que foi alvo de forte assédio de outros gigantes do futebol brasileiro. Segundo o atleta, propostas financeiras consideravelmente superiores foram apresentadas à sua mesa, contudo a sua vontade pessoal e o desejo de defender novamente o Galo falaram mais alto.

De fato, o anúncio do acerto com o clube mineiro ocorreu no início de 2024, mas a transferência física para Belo Horizonte aconteceu somente na janela de transferências do meio do ano. O ponta relembrou que orientou o seu empresário, Adriano Spadotto, a recusar qualquer tipo de leilão financeiro no mercado da bola, mantendo o foco exclusivo em abrir conversas e atingir um consenso salarial com a diretoria alvinegra.

Bernard cita investidas de Palmeiras, Flamengo e Corinthians

Durante o bate-papo, o atleta deu nome aos clubes que tentaram atravessar a sua volta à Cidade do Galo. Ele confirmou que os projetos apresentados pelas equipes de São Paulo e do Rio de Janeiro continham vencimentos mensais bem mais robustos do que o acerto final costurado em Minas Gerais.

Bernard detalhou a procura dos concorrentes e a promessa feita antes de deixar o país:

“Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo, Palmeiras também… Isso foi mais de uma vez. Chegou (a oferecer mais dinheiro que o Atlético). Não falei sobre isso, mas teve essas propostas, sim. Mas eu queria voltar pro Galo, eu tinha prometido e era um desejo meu”.

O compromisso de retornar ao clube alvinegro havia sido firmado em agosto de 2013, data em que o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desembolsou 25 milhões de euros para contratá-lo. Após a passagem pelo Leste Europeu, o jogador também vestiu as camisas do Everton, da Inglaterra, do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e do Panathinaikos, da Grécia, antes de carimbar o passaporte de volta para casa.

Jogador supera desconfiança e assume a titularidade no Atlético

A segunda passagem de Bernard pelo Atlético teve um início oscilante, com dificuldades de adaptação aos primeiros models táticos implementados após a sua chegada. O atleta deu a volta por cima na atual temporada de 2026, conseguindo se encaixar perfeitamente na filosofia de jogo desenhada pelo técnico argentino Eduardo Domínguez para assumir a condição de titular absoluto.

Por fim, o jogador possui um vínculo formalizado com o Galo válido até o encerramento da temporada de 2027. A saber, na atual jornada esportiva, o atacante já acumula a marca de 29 partidas disputadas, registrando esse desempenho com cinco gols balançados e duas assistências distribuídas aos companheiros.

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