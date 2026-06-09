Yamal recorda 7 a 1, enaltece e faz promessa em caso de título na Copa

Ainda se recuperando de uma lesão, o atacante Lamine Yamal usou o seu canal do YouTube para contar mais sobre sua expectativa para a Copa do Mundo. Em um vídeo publicado nesta semana, o jogador da Espanha respondeu 19 perguntas enviadas por torcedores sobre o torneio.
Inclusive, Yamal revelou que sua primeira recordação de Mundiais é de 2014. Na época com sete anos, o atacante afirmou que se recorda bastante da semifinal daquela edição, o fatídico 7 a 1 da Alemanha para cima do Brasil, além da decisão contra a Argentina.
“A primeira Copa que eu lembro é 2014, que a Alemanha ganhou. Lembro muito do jogo Brasil e Alemanha, além da final”, afirmou.
Ao ser perguntado sobre quai jogadores quer ver no torneio, o craque espanhol não hesitou ao responder Neymar. Afinal, Yamal nunca escondeu sua admiração pelo brasileiro, sendo uma das principais inspirações para a sua carreira.
“O Ney. Eu adoro ver Neymar jogar. Outro jogador seria Jeremy Doku e Cherki”, destacou.
Por fim, Yamal fez uma promessa caso a Espanha cumpra as expectativas e conquiste o título da Copa. O jogador deixará sua barba e bigode crescer, mas já colocou um prazo para realizar o feito.
“Prometo deixar crescer minha barba e meu bigode por três semanas”, brincou.
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