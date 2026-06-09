Brasil perde amistoso para os Estados Unidos em Fortaleza

O Brasil perdeu para os Estados Unidos por 1 a 0 na noite desta terça-feira (9), na Arena Castelão, em Fortaleza, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa. Depois da vitória brasileira por 2 a 1 em São Paulo no último sábado (6), as norte-americanas deram o troco diante de mais de 55 mil torcedores e venceram com um gol contra de Isabela, aos 17 minutos do segundo tempo, em lance iniciado por uma finalização de Sophia Wilson.

Em um duelo equilibrado durante a primeira etapa, a goleira Lorena foi o principal destaque da Seleção ao realizar defesas importantes e manter o placar zerado até o intervalo. No segundo tempo, porém, os Estados Unidos aumentaram a pressão, criaram as melhores oportunidades e chegaram à vitória após o desvio involuntário da lateral brasileira.

Mesmo com a entrada de Marta nos minutos finais, a equipe comandada por Arthur Elias não encontrou espaços para evitar a derrota no Castelão. Ademais, a nota triste ficou por conta da indisciplina brasileira. Além do treinador, as jogadoras Bia Zanerato e Tarciane receberam cartão vermelho na segunda etapa. Após o jogo, Ludmilla e Kerolin também foram expulsas.

Poucas chances

Brasil e Estados Unidos foram para o intervalo empatados por 0 a 0, na Arena Castelão, em um primeiro tempo pegado, truncado e com poucas chances claras. As americanas tiveram mais posse e chegaram com perigo principalmente em finalizações de Sophia Wilson, aos 19 e aos 48 minutos, e Michelle Cooper, aos 23, mas pararam em Lorena. A goleira brasileira foi o destaque da etapa ao fazer defesas importantes, incluindo duas intervenções seguidas nos acréscimos.

O Brasil teve dificuldade para sair jogando e criou pouco. Tainá Maranhão cobrou falta para fora aos 17, enquanto Aline Gomes finalizou de peito aos 28, em defesa de Dickey. Aos 38, Isa Haas chegou a colocar a bola na rede, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Além disso, Arthur Elias precisou trocar Dudinha, que sentiu dores no joelho, por Bia Zaneratto aos 32.

Segundo Tempo

Os Estados Unidos voltaram do intervalo mais agressivos e passaram a transformar a superioridade territorial em oportunidades claras. Aos nove minutos, Rose Lavelle desperdiçou uma chance cara a cara com Lorena. Depois, aos 17, Sophia Wilson arriscou de fora da área, a bola desviou em Isabela e enganou a goleira brasileira. O lance acabou registrado como gol contra da lateral, colocando as norte-americanas em vantagem no Castelão.

A partir daí, o Brasil tentou reagir com mudanças promovidas por Arthur Elias, que lançou Kerolin, Ludmila e, posteriormente, Marta. No entanto, as melhores oportunidades seguiram sendo dos Estados Unidos. Moultrie acertou a trave aos 20 minutos, enquanto Lorena fez novas defesas importantes diante de Trinity Rodman e Emma Sears. Por fim, Bia Zanerato e Tarciane receberam cartão vermelho e inegavelmente mancharam a atuação brasileira no Castelão. Após o fim do jogo, Kerolin e Ludmilla também foram expulsas.

BRASIL 0X1 ESTADOS UNIDOS

Amistoso Internacional

Data: 09/06/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Público: 55.744 presentes

BRASIL: Lorena, Isabela, Isa Haas (Tarciane, 26’/2ºT), Mariza (Rafaelle, 34’/2ºT) e Aline Gomes (Raíssa Bahia, 26’/2ºT); Angelina (Duda Sampaio, 26’/2ºT), Ary Borges e Dudinha (Bia Zanerato, 32’/1ºT); Gabi Portilho (Ludmilla, Intervalo), Tainá Maranhão (Marta, 34’/2ºT) e Gio Garbelini (Kerolin, Intervalo). Técnico: Arthur Elias

ESTADOS UNIDOS: Dickey, Fox (Rodman, Intervalo), Wesley, Sonnent e Patterson; Yohannes (Hutton, 16’/2ºT) , Heaps e Lavelle (Moultrie, 16’/2ºT); Wilson, Cooper e Sears. Técnico: Emma Hayes

Gols: Isabela (contra), 17’/2ºT (0-1);

Árbitra: Paola Cebollada Lopez (ESP)

Assistentes: Silvia Fernandez Perez (ESP) e Rocío Puente Pino (ESP)

VAR: María Eugenia Gil Soriano (ESP)

Cartão Amarelo: Gio Garbelini, Bia Zanerato, Marta, Tainá Maranhão (BRA); Heaps, Sears, Dickey, Hutton, Lavelle (EUA)

Cartão Vermelho: Arthur Elias (30’/2ºT), Bia Zanerato (48’/2ºT), Tarciane (53’/2ºT), Kerolin (após o jogo), Ludmilla (após o jogo).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.