Internacional fecha com novo preparador de goleiros

O Internacional agiu rápido no mercado do futebol para reestruturar a sua comissão técnica nesta terça-feira (9). A diretoria do clube gaúcho selou um acordo definitivo para contratar o preparador de goleiros Rogério Maia, que estava prestando serviços ao Santos. O profissional chega a Porto Alegre para assumir o cargo deixado por Leonardo Martins, demitido do Beira-Rio no início do mês de junho.

O especialista de 52 anos exercia a função na equipe da Vila Belmiro desde o início do ano passado, após encerrar um ciclo de duas temporadas trabalhando no Flamengo. No período em que esteve no clube carioca, Maia trabalhou diretamente ao lado de Fabinho Soldado, atual diretor executivo de futebol do Colorado e um dos principais entusiastas de sua contratação para a sequência das competições de 2026.

Profissional é revelado no clube gaúcho e trabalhou com Alisson

Natural de Porto Alegre, Rogério Maia possui uma ligação histórica de longa data com a instituição colorada. Ele iniciou a sua trajetória na carreira esportiva justamente trabalhando nas categorias de base do próprio Internacional, onde permaneceu de 1996 até 2001. Ao longo dos anos seguintes, o preparador retornou ao clube em outras quatro oportunidades distintas, sendo a mais recente delas na temporada de 2013, integrando a comissão técnica liderada pelo técnico Dunga. Naquela época, o atual goleiro titular da Seleção Brasileira, Alisson, figurava como um dos jovens arqueiros do plantel profissional.

O currículo do novo reforço do Internacional também tem serviços prestados à Seleção Brasileira de futebol masculino. Rogério Maia atuou como auxiliar direto de Taffarel na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Antes disso, ele também registrou passagens pela categoria sub-20 nacional entre 2011 e 2012, além de fazer parte ativa dos elencos que conquistaram as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2021. No cenário de clubes do país, o especialista também acumulou bagagem defendendo as cores de Coritiba, Criciúma, Chapecoense, Vitória e Atlético.

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