Messi volta, marca e Argentina vence Islândia em último teste antes da Copa

O craque está de volta! Na noite desta terça-feira (09), Messi retornou aos gramados após um mês lesionado na vitória da Argentina para cima da Islândia por 3 a 0, no último teste dos atuais campeões antes da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou logo após entrar, de pênalti. Anteriomente, no começo do jogo, Barco havia aberto o marcador. Já na reta final, Almada fechou o placar.
O técnico Lionel Scaloni aproveitou a oportunidade para iniciar o amistoso com uma equipe alternativa. Com isso, Flaco López, do Palmeiras, teve chance como titular. Giay, outro jogador alviverde, chamado apenas para os amistosos, também começou a partida.
Gol no início e genialidade de Messi
Apesar da festa para Messi, a Islândia teve a primeira chance do jogo. Gudmundsson fez boa jogada pela esquerda, chutou cruzado e Ellertson, sozinho na pequena área, mandou por cima. Por outro lado, a Argentina não desperdiçou quando apareceu no ataque. Após a bola ficar viva depois de cruzamento na área, Barco pegou de primeira e acertou o canto, abrindo o marcador.
Depois disso, a partida ficou morna, com a Argentina controlando o jogo sem dificuldades. Giovani Simeone teve a chance de fazer o segundo, mas chutou em cima de Ólafsson. Do outro lado, Rulli trabalhou para evitar o empate antes do intervalo, ao defender chute de Jóhannesson.
No começo do segundo tempo, as chances vieram para ambos os lados. Nico Paz arrancou pela direita, chutou cruzado e Lautaro Martínez não alcançou para completar para as redes. Na sequência, Haraldsson tabelou pela direita e chutou para fora, tirando tinta da trave. Entretanto, a Argentina estava mais próxima de ampliar. MacAllister recebeu cruzamento na área, chutou com categoria e acertou a trave. Na sequência, Lautaro recebeu na área e também acertou o poste.
Aos 24 minutos da segunda etapa, Scaloni colocou Messi em campo. No seu primeiro toque na bola, o camisa 10 deu lindo lançamento para Lautaro Martínez, que foi atropelado por Ólafsson. Na cobrança, o craque mandou no ângulo e ampliu o marcador. Por fim, Messi apareceu mais uma vez, puxando contra-ataque e dando passe para De Paul, que serviu Almada para marcar o terceiro.
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