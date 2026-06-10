Cássio mantém rotina no Cruzeiro e foca em recuperação do joelho

Cássio decidiu abrir mão das férias no Cruzeiro para seguir firme no processo de recuperação da lesão multiligamentar no joelho esquerdo. O goleiro, que se afastou dos gramados em março após se machucar contra o Flamengo, mantém o cronograma de tratamento na Toca da Raposa II e já apresenta evolução significativa. A expectativa é que volte a ser relacionado no início de setembro.

Mesmo com o elenco liberado para descansar durante a pausa da Copa do Mundo, Cássio optou por permanecer em Belo Horizonte e seguir com as sessões de fisioterapia e trabalhos específicos. O plano é intensificar os treinos junto ao grupo em agosto, preparando o retorno gradual às partidas oficiais.

O Cruzeiro, no entanto, adota cautela. Apesar da boa resposta do goleiro ao tratamento, o clube não pretende acelerar etapas. A cada fase, Cássio será submetido a avaliações físicas detalhadas para garantir que esteja em condições ideais antes de voltar a atuar.

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Essa, aliás, não é a primeira vez que o goleiro enfrenta problemas físicos na temporada. No Campeonato Mineiro, às vésperas de um clássico, sofreu uma lesão no dedo médio da mão esquerda, com ruptura de tendão e ligamentos. Mesmo assim, seguiu em campo com proteção especial e não chegou a desfalcar a equipe.

Pouco depois, antes da final do Mineiro, Cássio enfrentou outro contratempo. Afinal, teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. A lesão quase o tirou da decisão contra o Atlético, mas o goleiro realizou tratamento intensivo e conseguiu ser titular na partida que garantiu o título ao Cruzeiro.

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