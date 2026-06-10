Voz do Esporte anuncia cobertura especial da Copa do Mundo de 2026

A Voz do Esporte prepara uma cobertura especial para a Copa do Mundo de 2026, com uma grade diária robusta, conteúdos exclusivos e acompanhamento completo da Seleção Brasileira na busca pelo hexa.

A programação combina informação, análise, bastidores e entretenimento, com entradas ao vivo, atualizações em tempo real e participação de repórteres direto dos Estados Unidos. A grade é parcialmente fixa e pode ser adaptada de acordo com a dinâmica dos jogos e dos principais acontecimentos do torneio.

Entre os destaques está o Rumo ao Hexa, com o repórter André Bachá em solo americano, trazendo treinos, entrevistas, bastidores e informações exclusivas sobre a Seleção.

No início do dia, o Café na Copa reúne manchetes e repercussões da imprensa esportiva internacional. Já o Curiosidades da Copa amplia o olhar para cultura, gastronomia e história dos países participantes.

A cobertura também inclui o Jogada Certa, com leitura de cenário sobre odds e apostas esportivas (18+, com foco em jogo responsável), a Conexão Copa do Mundo, com notícias de última hora, o Diário da Copa, com análise da rodada, e O Lado C da Copa, com os principais assuntos das redes, memes, fofocas e bastidores do Mundial.

“A Voz do Esporte tem tradição em grandes coberturas, e não seria diferente na maior Copa de todos os tempos. Preparamos uma programação para todos os públicos. Vamos viver intensamente esse mundial, com notícias, analises e claro, vamos torcer juntos pelo hexa”, afirma Cesar Tavares, CEO da Voz do Esporte.

Todo conteúdo estará ao vivo no canal da Voz do Esporte no YouTube e também em emissoras FM da Rede Voz do Esporte Rádios. A programação especial começa no dia 11, no dia da abertura da Copa.