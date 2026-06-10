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Voz do Esporte anuncia cobertura especial da Copa do Mundo de 2026

Voz do Esporte anuncia cobertura especial da Copa do Mundo de 2026
Voz do Esporte anuncia cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 -

A Voz do Esporte prepara uma cobertura especial para a Copa do Mundo de 2026, com uma grade diária robusta, conteúdos exclusivos e acompanhamento completo da Seleção Brasileira na busca pelo hexa.

A programação combina informação, análise, bastidores e entretenimento, com entradas ao vivo, atualizações em tempo real e participação de repórteres direto dos Estados Unidos. A grade é parcialmente fixa e pode ser adaptada de acordo com a dinâmica dos jogos e dos principais acontecimentos do torneio.

Entre os destaques está o Rumo ao Hexa, com o repórter André Bachá em solo americano, trazendo treinos, entrevistas, bastidores e informações exclusivas sobre a Seleção.

No início do dia, o Café na Copa reúne manchetes e repercussões da imprensa esportiva internacional. Já o Curiosidades da Copa amplia o olhar para cultura, gastronomia e história dos países participantes.

A cobertura também inclui o Jogada Certa, com leitura de cenário sobre odds e apostas esportivas (18+, com foco em jogo responsável), a Conexão Copa do Mundo, com notícias de última hora, o Diário da Copa, com análise da rodada, e O Lado C da Copa, com os principais assuntos das redes, memes, fofocas e bastidores do Mundial.

“A Voz do Esporte tem tradição em grandes coberturas, e não seria diferente na maior Copa de todos os tempos. Preparamos uma programação para todos os públicos. Vamos viver intensamente esse mundial, com notícias, analises e claro, vamos torcer juntos pelo hexa”, afirma Cesar Tavares, CEO da Voz do Esporte.

Todo conteúdo estará ao vivo no canal da Voz do Esporte no YouTube e também em emissoras FM da Rede Voz do Esporte Rádios. A programação especial começa no dia 11, no dia da abertura da Copa.

Sinopses dos programas

7h – Café na Copa
Panorama das principais manchetes da Copa no Brasil e no mundo, com leitura de portais internacionais, análise e projeção do dia.

9h – Curiosidades da Copa
Conteúdo sobre cultura, história, gastronomia e costumes dos países participantes, mostrando o Mundial além das quatro linhas.

10h – Jogada Certa
Análise de odds e cenários de apostas esportivas, com foco em estratégia, informação e jogo responsável (18+).

11h – Rumo ao Hexa
Cobertura diária da Seleção Brasileira com treinos, coletivas, bastidores e entradas exclusivas direto dos Estados Unidos.

12h30 – Conexão Copa do Mundo
Boletim de atualizações em tempo real, com notícias de última hora, giro de repórteres e destaques dos jogos do dia.

0h – Diário da Copa
Resumo completo da rodada, com análises, entrevistas, principais destaques e projeções para o dia seguinte.

2h30 – O Lado C da Copa
Formato descontraído com repercussão digital, memes, cultura pop, tendências, bastidores e os assuntos mais comentados da Copa.

Observação: os horários da grade podem sofrer ajustes ao longo da cobertura.

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