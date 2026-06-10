Iraque derrotado pela Venezuela no último amistoso antes da Copa

Em seu último jogo antes da estreia na Copa do Mundo, o Iraque perdeu para a Venezuela por 2 a 0. O jogo desta terça-feira,9/6, foi no SeatGeek Stadium, em Chicago, que recebeu bom público iraquiano. Mas a seleção jogou mal e mereceu a derrota. O Iraque rodou praticamente todo o time titular durante o segundo tempo, enquanto a Venezuela fez oito mudanças. Os gols da seleção sul-americana foram marcados por Cáceres e Jesús Ramírez, um em cada tempo. Mas a etapa final, com as muitas mudanças de ambos os lados, teve poucos lances de perigo. Além disso, o Iraque terminou com dez, após a expulsão de Yousif.
Agora, o Iraque segue sua preparação para a Copa do Mundo. A seleção está no Grupo I e estreia no dia 16 diante da Noruega, depois enfrenta a França, no dia 22, e encerra a fase de grupos contra o Senegal, no dia 26. A Venezuela, por sua vez, não se classificou para o Mundial.
Como Venezuela derrotou o Iraque
O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com praticamente a mesma posse de bola entre as seleções (Venezuela 51%) e número semelhante de finalizações (6 a 6). Mas foi a equipe venezuelana quem criou as duas grandes chances da etapa inicial. Na primeira delas, aos 17 minutos, Contreras aproveitou bem o rebote da zaga iraquiana após cruzamento e abriu o placar. Já aos 39, Echerique acertou a trave do goleiro Hassan. Assim, quase a Venezuela ampliou.
Mas o segundo gol veio no segundo tempo. No primeiro minuto, a Venezuela partiu para o ataque e ampliou com Jesús Ramírez, após dividida com Cáceres e Younis; a bola sobrou para o atacante, que finalizou para as redes. Depois disso, o Iraque tentou reagir. Aos oito minutos, teve sua primeira chance clara: uma falta cobrada por Maknzi passou perto e acertou o travessão, assustando os sul-americanos. A partir daí, o ritmo caiu e houve muitas substituições. Porém, de relevante, apenas a expulsão aos 27 minutos: Youssef fez falta dura no goleiro Graterol e recebeu o cartão vermelho. Fim de jogo melancólico.
IRAQUE 0x2 VENEZUELA
Amistoso Internacional
Data: 9/6/2026
Local: SeatGeek Stadium, Chicago (EUA)
Gols: Cáceres,17’/1ºT (0-2); Jesús Ramírez, 1’/2ºT(0-2)
IRAQUE: Hassan (Basil, Intervalo); Maknzi (Hasheen, 20’/2ºT), Younis (Tahseen, 20’/2ºT) Sulaka (Sadroon,30’/2ºT) e Husein Ali (Putros,30’/2ºT) ; Bayesh (Farji, Intervalo), Yakob (Mohanad Ali, Intervalo), Sher (Al Ammari, 20’/2ºT) , Al Hamadi (Iqbal, Intervalo); Qasem (Amin, 20’/2ºT) e Ayman Hussein ( Yousif, Intervalo). Técnico: Graham Arnold
VENEZUELA: Contreras (Graterol, Intervalo); Quintero, Aramburu (Libra, 38’/2ºT) e Ferraresi (Osio,40’/2ºT); Mendoza (Tortolero, 30’/2ºT), Daniel Pereira (Yriarte, 30’/2ºT), Segóvia (Herrera, 18’/2ºT) Cáceres (Cova, 38’/2ºT) e Luis Balbo; Echerique (Martínez, 30’/2ºT)e Jesús Ramírez (Kelsy, 30’/2ºT). Técnico: Oswaldo Vizarra
Árbitro: Filip Dujic (BOS)
Cartões amarelos: Qasem (IRQ); Daniel Pereira,Cáceres (VEN)
Cartão Vermelho: Ali Yousif (IRQ, 27’/2ºT)
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