Dudinha sai de maca e chorando muito após dividida em amistoso da Seleção

Uma cena de muita preocupação marcou o amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina e os Estados Unidos na noite desta terça-feira (9). A atacante Dudinha precisou sair do gramado de maca e chorando bastante após sofrer uma lesão no joelho direito. O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida realizada no Nordeste, após uma disputa de bola forte com o sistema defensivo adversário.

A jogadora, que defende o San Diego Wave no futebol americano, tentou uma jogada individual e acabou dividindo com a zagueira Emily Sonnett. Na sequência do movimento, a atleta se desequilibrou e acabou aplicando uma pressão excessiva sobre a articulação do joelho ao apoiar o pé no chão. Dudinha desabou imediatamente no campo e recebeu os primeiros atendimentos dos médicos da delegação à beira do gramado antes de ser levada para os vestiários. A atacante Bia Zaneratto entrou na vaga para dar sequência ao confronto.

O departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol informou que Dudinha passará por exames detalhados de imagem nas próximas horas para diagnosticar a extensão do problema e estipular o tempo estimado de recuperação.

Brasil perde invencibilidade na temporada

O contratempo médico acabou ofuscando o encerramento da rodada dupla de testes internacionais contra as atuais campeãs mundiais. Diante de mais de 55 mil torcedores que lotaram as arquibancadas da Arena Castelão, em Fortaleza, a Seleção Brasileira acabou derrotada pelos EUA por 1 a 0. O único gol do confronto foi de Isabela contra que desviou de um chute da atacante Sophia Wilson.

O resultado negativo representou o primeiro revés oficial amargado pelo Brasil na temporada atual de 2026. Além disso, o jogo teve como marca um saldo de 5 expulsões, incluindo o técnico Arthur Elias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.