Sport x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite desta quarta-feira (10), a bola rola para um confronto direto de alta importância pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 21h (de Brasília), Sport e Athletic medem forças no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O embate marca o reencontro das duas equipes após o Athletic surpreender e eliminar o time pernambucano na atual edição da Copa do Brasil. O Sport ocupa a vice-liderança com 22 pontos e entra em campo focado em retomar o topo da tabela, que foi assumido temporariamente pelo Vila Nova nesta rodada. Do outro lado, o Athletic vive fase de franca recuperação: a equipe mineira soma 17 pontos no meio da tabela e tenta um novo triunfo fora de casa para se aproximar de vez do G4 da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva por meio do canal ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o Sport

O técnico Márcio Goiano precisará mexer bastante na estrutura da equipe para este meio de semana. O comandante tem três desfalques de peso, todos fora por suspensão automática: o volante Zé Lucas, o meia Yago Felipe e o atacante Iury Castilho. As ausências forçam modificações táticas principalmente no setor de transição e no comando de ataque do Rubro-Negro.

Por outro lado, o Leão ganhou um reforço importante para a linha de defesa. O lateral Felipinho cumpriu suspensão na rodada anterior e retorna naturalmente à titularidade na ala esquerda, dando maior equilíbrio defensivo ao time que busca os três pontos em casa.

Como chega o Athletic

O Athletic chega ao Recife embalado por uma sequência de resultados consistentes que consolidaram a equipe na Série B. O técnico Alex conta com o cenário ideal para o confronto: sem nenhum desfalque por lesão recente ou suspensão, o treinador tem todo o elenco à disposição para montar a estratégia ideal na Ilha do Retiro.

A tendência é que a comissão técnica mineira preze pela continuidade e mantenha a base que vem atuando nas últimas apresentações. O time aposta na compactação de suas linhas e no entrosamento do quarteto de meio-campo para tentar segurar a pressão inicial do Sport e explorar os espaços nos contra-ataques.

SPORT X ATHLETIC

Campeonato Brasileiro Série B – 12ª Rodada

Data e hora: 10 de junho de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Biel e Pedro Martins; Clayson, Perotti e Chrystian Barletta. Técnico: Márcio Goiano.

ATHLETIC: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Marcelo Henrique; João Miguel, Ian Luccas, Jota e Kauan Rodrigues; Dixon Vera e Max. Técnico: Alex.

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: ESPN (Disney+ Premium)

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