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Azteca renasce para a Copa, recebe reforma bilionária e abre Copa de 2026

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Argentina player Diego Maradona outjumps England goalkeeper Peter Shilton to score with his 'Hand of God' goal as England defenders Kenny Sansom (top) Gary Stevens (c) and Terry Fenwick look on during the 1986 FIFA World Cup Quarter Final at the Azteca Stadium on June 22, 1986 in Mexico City, Mexico. (Photo by Allsport/Getty Images) -

Poucos estádios carregam tanto peso na história do futebol quanto o Azteca. Símbolo do esporte mundial, a arena localizada na Cidade do México está pronta para escrever mais um capítulo de sua trajetória ao receber a Copa do Mundo de 2026.

Rebatizado pela Fifa como Estádio da Cidade do México durante o torneio, o local passou por uma ampla modernização que consumiu cerca de 225 milhões de dólares. Valor que supera R$ 1,1 bilhão na cotação atual. A reforma durou 18 meses e transformou completamente a estrutura interna da arena.

O investimento prepara o estádio para um feito inédito: tornar-se o primeiro da história a receber partidas em três edições diferentes da Copa do Mundo.

Palco de momentos eternos

O Azteca ocupa um lugar especial na memória dos torcedores. Nenhum outro estádio recebeu tantas partidas de Mundial. Ao longo das edições de 1970 e 1986, a arena sediou 19 jogos, incluindo duas partidas de abertura e duas finais.

Foi naquele gramado que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970, liderado por Pelé. Também foi palco do famoso “Jogo do Século”, entre Itália e Alemanha Ocidental, vencido pelos italianos por 4 a 3 após a prorrogação.

Dezesseis anos depois, o estádio voltou ao centro das atenções ao receber a Copa de 1986. Naquele Mundial, o argentino Diego Maradona protagonizou dois dos lances mais emblemáticos da história do futebol: o gol da “Mão de Deus” e o chamado “Gol do Século”, ambos contra a Inglaterra. Além disso, o Azteca registrou seis dos dez maiores públicos já contabilizados em Copas do Mundo.

Reforma moderniza estrutura o Azteca

Embora mantenha sua imponência histórica, o estádio chega ao Mundial com uma estrutura completamente renovada. A capacidade aumentou de 83 mil para aproximadamente 87 mil torcedores. O número segue distante dos mais de 110 mil espectadores registrados na Copa de 1970, mas ainda coloca a arena entre as maiores do planeta.

As obras incluíram a troca completa da área de competição, novos vestiários, espaços de hospitalidade ampliados, modernização do sistema de áudio e instalação de dois telões gigantes de LED.

Além disso, o gramado também recebeu atenção especial. Agora, utiliza tecnologia híbrida, composta majoritariamente por grama natural, além de sistemas avançados de drenagem e ventilação subterrânea.

Uma das novidades é um mecanismo de sucção capaz de retirar rapidamente a água da chuva. Outro sistema injeta ar sob o campo para melhorar a oxigenação da grama, recurso presente em poucos estádios ao redor do mundo.

Cinco jogos na Copa de 2026

A Fifa  assumiu oficialmente o controle operacional do estádio em 14 de maio, cerca de um mês antes da abertura do Mundial. Aliás, durante a competição, o Azteca receberá cinco partidas. A principal delas será o jogo inaugural entre México e África do Sul. Além da estreia, a arena sediará mais dois confrontos da fase de grupos, um duelo da fase de 32 avos de final e uma partida das oitavas de final.

A reinauguração aconteceu em 28 de março, após 671 dias de obras. Na ocasião, México e Portugal empataram por 1 a 1 em amistoso.

Azteca é um patrimônio do futebol mundial

Atualmente, o estádio pertence ao Grupo Ollamani, controlador também do América, um dos clubes mais tradicionais do futebol mexicano.

O caminho até a conclusão das obras, porém, não foi simples. Afinal, o projeto sofreu atrasos e passou por diversas alterações ao longo dos últimos anos. Inicialmente prevista para começar em 2023, a reforma só teve início em abril de 2024.

Agora, com a contagem regressiva para a Copa do Mundo em andamento, o lendário “Colosso de Santa Úrsula” está novamente preparado para receber alguns dos momentos mais importantes do futebol mundial.

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