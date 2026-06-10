Os eleitos de Ancelotti: Bruno Guimarães

Presença constante no ciclo da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães vive um momento de protagonismo na equipe de Carlo Ancelotti. afinal, se em 2022 o volante ainda buscava seu espaço e foi reserva, agora é um titular consolidado, sendo convocado em quase todas as Datas Fifas.Além disso, vive momentos de glória e pesadelo do Brasil desde o Mundial do Catar.

Revelado pelo Audax, o jogador se tornou realidade no futebol brasileiro no Athletico, conquistando os títulos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. A porta de entrada na Europa aconteceu no Lyon. Entretanto, em 2022, se transferiu para o Newcastle, se tornando um dos principais nomes recentes do clube inglês, sendo capitão na conquista histórica da Copa da Liga Inglesa, após 70 anos sem títulos domésticos.

Na Seleção, ganhou espaço na reta final do ciclo de 2022, deixando Gerson para trás. Assim, após o Mundial, despontou como titular e esteve na lista de todos os treinadores. Bruno só ficou de fora da partida contra a Argentina, em Buenos Aires, nas Eliminatórias, porque estava suspenso. Já em convocações, só não foi chamado na Data Fifa de março deste ano, por conta de uma lesão.

O volante é muito conhecido pela sua mobilidade no meio de campo. Além de ter uma grande atuação defensiva, costuma aparecer muito no ataque, pisando na área. Por conta disso, tem como característica criar finalizações e marcar gols. Assim como aconteceu no amistoso contra o Egito.

Fala, Bruno Guimarães

“A sensação para este Mundial é a melhor possível. Nos dois amistosos jogamos, ganhamos, tivemos grandes momentos. Assim, estamos cada vez mais prontos e focados”

Raio-X

Nome: Bruno Guimarães Rodriguez Moura

Idade: 28 anos

Data de nascimento: 16 de novembro de 1997

Altura: 1,82m

Peso: 80kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 51

Jogos: 43

Gols: 3

Títulos: Jogos Olímpicos de 2020

Nos clubes

Audax (2015 – 2017)

Athletico (2017 – 2019)

Lyon (2020 – 2022)

Newcastle (desde 2022)

Títulos

Pelo Athletico

Copa Sul-Americana: 2018

Copa do Brasil: 2019

Campeonato Paranaense: 2018

Pelo Newcastle

Copa da Liga Inglesa: 2024-25

Opinião do Leo*

Titular e com moral após se destacar na vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito no último sábado (6), Bruno Guimarães tem contra si somente o fato de ter se recuperado recentemente de uma contusão. Afinal, foi algo que o deixou fora, por exemplo, da última Data Fifa, em março. Assim, este é o único “fantasma” que pode ameaçar o volante do Newcastle nos Estados Unidos. Tecnicamente, a fera da Premier League segue com boa chegada ao ataque, desarmes, precisão nos arremates e passes a curta/média distância para os atacantes saírem na cara do gol. É um volante construtor que pode agregar muito pela regularidade quando está em campo. Enfim, pelo nível que apresenta, o atleta dificilmente não estará entre os 11 da estreia nesta edição da Copa do Mundo.

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