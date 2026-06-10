CT milionário ajuda Marrocos a sonhar alto na Copa do Mundo de 2026

A histórica campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 deixou o planeta em alerta. Ao eliminar Espanha e Portugal e alcançar as semifinais no Catar, os Leões do Atlas quebraram barreiras e se tornaram a primeira seleção africana a chegar tão longe em um Mundial.

Embora o resultado tenha surpreendido muita gente, dentro do país ele foi encarado como consequência de um projeto construído ao longo dos últimos anos. Por trás da ascensão marroquina existe um investimento pesado em infraestrutura, desenvolvimento e captação de talentos espalhados pelo mundo.

O principal símbolo dessa transformação é o Complexo de Futebol Mohammed VI, localizado em Salé, na região metropolitana de Rabat. Inaugurado em dezembro de 2019, o complexo recebeu investimento de aproximadamente 75 milhões de euros, valor que atualmente supera R$ 470 milhões.

Batizado em homenagem ao rei Mohammed VI, o centro se tornou a principal base da seleção marroquina e reúne uma estrutura comparável às maiores referências do futebol mundial.

CT de Marrocos ultra moderno

O local conta com 11 campos de futebol, sendo dois cobertos, cinco hotéis de alto padrão, hospital universitário, centro odontológico, quadras de futsal, piscinas olímpicas, centro de medicina esportiva e até um museu dedicado à história do futebol do país. Além disso, toda a estrutura foi planejada para concentrar em um único espaço o desenvolvimento de atletas, treinadores e profissionais ligados ao esporte.

O complexo também abriga duas estruturas que reforçam a ambição marroquina de se consolidar como potência continental. Uma delas é a sede oficial da Fifa na África, inaugurada pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, em julho de 2025.

A outra é um moderno centro de observação e monitoramento de atletas, concluído no início deste ano. Inclusive, o departamento acompanha jogadores de origem marroquina espalhados pelo mundo, mesmo aqueles nascidos fora do país.

A estratégia tem sido fundamental para ampliar as opções da seleção nacional. Dois dos principais nomes da atual geração ilustram bem essa política. Afinal, Brahim Díaz e Achraf Hakimi, ambos nascidos fora do território marroquino, optaram por defender os Leões do Atlas.

Além disso, o prestígio do Complexo Mohammed VI ultrapassou as fronteiras do país. Durante o Mundial de Clubes de 2022, disputado em solo marroquino, o Real Madrid escolheu o local como base de treinamentos. A equipe espanhola terminou aquela competição com o título após vencer o Al Hilal na final. Mais recentemente, o centro também recebeu partidas da Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2025.

Brasil encontra um rival consolidado

Assim, todo esse trabalho ajuda a explicar por que Marrocos chega à Copa do Mundo de 2026 com status muito diferente daquele de edições anteriores.

Afinal, se em 2022 a equipe estava sendo vista como uma surpresa, agora desembarca nos Estados Unidos carregando a responsabilidade de confirmar sua posição entre as seleções mais competitivas do cenário internacional.

Os marroquinos integram o Grupo C e terão justamente a Seleção Brasileira como primeira adversária no torneio. Aliás, o confronto acontece neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.

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