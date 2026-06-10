Repórter da Globo recebe arma ao vivo e reage de forma inusitada durante cobertura da Copa

Durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, a repórter Sofia Miranda, da GE TV, viveu uma situação inusitada e inesperada no México, um dos países-sede do torneio. Enquanto entrevistava um grupo de mariachis, a jornalista foi surpreendida quando um dos músicos retirou uma arma do bolso e a entregou em suas mãos diante das câmeras.

A reação de Sofia rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, em vez de interromper a gravação, recusar o objeto ou demonstrar susto, a repórter manteve o tom descontraído da reportagem. Além disso, ela segurou o item diante das câmeras e entrou na brincadeira com os músicos que participavam da entrevista.

Sofia ainda comentou, de forma espontânea, que a arma era pesada e continuou conversando com os músicos enquanto eles tocavam ao fundo. Em seguida, dirigiu-se a um integrante do grupo que tocava violão, apontou o objeto em sua direção e brincou: “Toca, mané, toca!” Veja:

Sofia Miranda, repórter da GETV, estava fazendo uma transmissão ao vivo com um grupo de Mariachis, no México, quando de repente um deles tirou um revólver da cintura e mostrou a repórter. VIVA MÉXICO!! VIVA BRASIL!! pic.twitter.com/iYiY87w7Az — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) June 9, 2026

Por outro lado, um dos mariachis que estava ao lado da jornalista demonstrou certa preocupação com a situação. Em alguns momentos, ele chegou a tentar afastar a direção do objeto ou até mesmo recuperá-lo, enquanto a interação seguia normalmente. Não há informações, até o momento, sobre a autenticidade do objeto nem se se tratava de um brinquedo.

Internautas repercutem reação de Sofia Miranda e exaltam cultura mexicana

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. Enquanto alguns usuários explicaram que portar armas faz parte de uma tradição ligada aos mariachis, outros relacionaram a reação tranquila da jornalista à convivência dos brasileiros com notícias sobre violência. Além disso, muitos internautas aproveitaram o episódio para demonstrar carinho pelo México e pela cultura local. “Nós, brasileiros e mexicanos dividimos o mesmo neurônio”, escreveu um.

Qué no saben que los charros y los mariachis portan arma. pic.twitter.com/HxYjNXrBwv — Juanmi (@Clodomi62180957) June 9, 2026

Vcs precisam ver a cara dos chefes quando alguem soltou A SOFIA TA COM UMA ARMA kkkkkkkkkkkkkkkkkk doente https://t.co/yKJI4xOtn4 — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) June 9, 2026

A @SofiaMiranda7 é completamente maluca, cara! O que foi isso? — toca, mané, TOCA! Kkkkk pic.twitter.com/v3RSQpFWCb — Corleone (@crfcorleone) June 8, 2026

Sofia Miranda SEMPRE nas maluquices kkkk https://t.co/KnftgTlTwd — Bruno S. 彡 (@cariocabruno021) June 9, 2026

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