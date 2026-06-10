Após vencer câncer raro, Jayden Nelson conquista lugar na seleção do Canadá

A Copa do Mundo de 2026 também será palco de uma inspiradora história de superação. Convocado para defender o Canadá, o atacante Jayden Nelson, de 23 anos, superou um raro câncer na infância e agora realizará o sonho de disputar o principal torneio do futebol mundial.

Dessa forma, os médicos diagnosticaram Nelson com um câncer de células germinativas quando ele tinha apenas 18 meses de vida. Após um período de remissão, a doença voltou de forma mais agressiva e atingiu os pulmões, levando especialistas a alertarem a família sobre as poucas perspectivas de que o garoto pudesse levar uma vida ativa.

“Eu poderia ter morrido, e os médicos disseram que praticamente não havia chance de eu me tornar jogador profissional ou ter uma vida particularmente ativa. Mas eu desafiei as probabilidades”, disse o atacante em entrevista ao GiveMeSport. Mesmo diante do prognóstico desfavorável, Nelson enfrentou sessões de quimioterapia, venceu a doença e construiu uma trajetória no futebol profissional. Agora, o atacante alcança um dos maiores momentos da carreira ao integrar a lista do Canadá para a Copa do Mundo. Convocação de última hora Atualmente no Austin FC, dos Estados Unidos, Nelson garantiu vaga no Mundial após uma mudança de última hora promovida pelo técnico Jesse Marsch. Afinal, o treinador o convocou para substituir Marcelo Flores, que sofreu uma grave lesão no joelho e acabou cortado da competição.

O bom momento do atacante também apareceu dentro de campo. Na semana passada, durante a preparação para a Copa, Nelson marcou um dos gols da vitória do Canadá sobre o Uzbequistão em amistoso internacional, reforçando a confiança para sua estreia no torneio.

‘Quero contar minha história para que outras crianças possam se inspirar. Você pode sair de situações sombrias mais forte do que entrou”, afirmou.

“Sou muito grato aos médicos, à minha família e a Deus. Quando escuto tudo o que passamos juntos, fico emocionado. Sou grato por estar aqui hoje e por poder jogar futebol profissionalmente”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter,Instagram e Facebook.