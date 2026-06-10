Fifa lança cartilha nas redes sociais sobre novas regras na Copa do Mundo 2026; vídeo

A International Football Association Board (Ifab), entidade responsável por elaborar e atualizar as regras do futebol, anunciou em conjunto com a Fifa, em uma postagem nas redes sociais, uma série de mudanças que entrarão em vigor na Copa do Mundo de 2026.

Entre as principais alterações está uma nova regra para as substituições. A partir de agora, o jogador substituído terá até dez segundos para deixar o campo após a autorização da troca. Caso ultrapasse esse tempo, o atleta que entrará em seu lugar deverá aguardar um minuto fora das quatro linhas antes de receber autorização do árbitro para participar da partida.

Veja o vídeo (em inglês):

Um post compartilhado por FIFA (@fifa)

Além disso, a Ifab endureceu as punições para comportamentos considerados antidesportivos. Jogadores que cobrirem a boca para conversar durante situações de confronto ou discussão poderão receber cartão vermelho.

As novas diretrizes também buscam combater a perda deliberada de tempo. Se um goleiro retardar excessivamente a reposição de bola em tiros de meta, a equipe adversária será beneficiada com um escanteio. Já nos arremessos laterais, a punição será a perda da posse de bola para o rival.

Por fim, o VAR ganhará novas atribuições e terá mais influência. O árbitro de vídeo poderá intervir em situações envolvendo a aplicação equivocada de um segundo cartão amarelo seguido de expulsão, além de corrigir marcações incorretas de escanteios.