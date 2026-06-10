Jornal aponta Rayan como “herdeiro” de Adriano na Seleção

Joia da Seleção Brasileira, o atacante Rayan chega à Copa do Mundo de 2026 cercado de expectativa. Dessa forma, o jogador é candidato a revelação e pode se valorizar no Mundial. Em uma análise dos principais jovens da competição, o jornal espanhol “Marca” apontou o atleta do Bournemouth, da Inglaterra, como o “herdeiro” de Adriano Imperador.
“Campeão Sul-Americano Sub-17, sendo o máximo goleador do torneio, em 2023, e do Sub-19 em 2025, seu nome já circulava no futebol brasileiro há algum tempo como o herdeiro de Adriano. Seus gols pelo Vasco na última temporada chamaram a atenção do Bournemouth, que investiu quase 30 milhões de euros para preencher a lacuna deixada pela venda de Semenyo ao Manchester City”, disse o jornal.
Na análise, o jornal espanhol destaca que Rayan ganhou espaço na Seleção Brasileira em meio às lesões de Rodrygo e Estêvão. Assim, o atacante aproveitou cada oportunidade recebida e ganhou a confiança do técnico Carlo Ancelotti. O jogador, aliás, também oferece características diferentes das encontradas nos demais atacantes convocados.
Contratado pelo Bournemouth em janeiro deste ano, Rayan custou 35 milhões de euros (R$ 220,7 milhões) junto ao Vasco. O atacante, de 19 anos, chamou a atenção pela combinação de força física, velocidade e potência para atacar os espaços. Dessa forma, rapidamente ganhou espaço no futebol inglês e soma cinco gols e duas assistências em 15 jogos pelo novo clube.
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