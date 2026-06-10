Messi chega à última Copa com recorde e confiança em alta: “Será difícil nos enfrentar”

Lionel Messi chega à Copa do Mundo de 2026 cercado de confiança para quebrar recordes. Afinal, na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, no último amistoso antes da estreia, o camisa 10 marcou um dos gols, alcançou a marca de 177 tentos pela Argentina e se tornou o jogador mais velho a balançar as redes pela seleção.

Dessa forma, o craque afirmou que a equipe está preparada para competir em alto nível e destacou o desejo de aproveitar cada momento daquela que será sua última participação em Copas do Mundo. A atual campeã mundial estará no Grupo J da Copa do Mundo 2026, junto de Argélia, Áustria e Jordânia e estreia dia 16 contra os argelinos.

“Compartilhamos o mesmo entusiasmo que os torcedores. Vamos tentar fazer tudo o que for possível para irmos o mais longe que pudermos. Esta seleção é competitiva e vem provando isso há muitos anos. Será muito difícil para os nossos rivais enfrentarem a Argentina, porque é um grupo muito forte e unido, com um entusiasmo inabalável. Independentemente de avançarmos ou não, podem ter certeza de que daremos tudo de nós”, disse ao jornal “Olé”.

“É ótimo ver a equipe ainda com a mesma garra, o mesmo entusiasmo, a mesma vontade de competir. Assim, é um grupo muito competitivo, que sempre quer mais, que não desiste facilmente, e vamos lá para competir”, completou.

Mais uma marca na carreira

Messi completará 39 anos no próximo dia 24 de junho, durante a competição. Contra a Islândia, ele marcou de pênalti aos 38 anos e 350 dias. Assim, superou o antigo recorde de Ángel Labruna, que havia anotado seu último gol pela Argentina aos 38 anos e 282 dias, em 7 de julho de 1957.

Outro feito histórico já está assegurado. Ao entrar em campo no Mundial, Messi passará a integrar, ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa, o grupo de jogadores que disputaram seis edições da Copa do Mundo.

“Honestamente, estou feliz, relaxado, aproveitando cada momento, cada treino, cada dia com meus companheiros de equipe. Nesse sentido, acima de tudo, estou tentando aproveitar tanto quanto aproveitei a última que joguei, e até mais agora, então estou feliz “, frisou o argentino.

O amistoso também dissipou as dúvidas sobre sua condição física. Afinal, o atacante ficou duas semanas afastado para tratar uma fadiga muscular na coxa esquerda. Contudo, voltou recuperado e mostrou estar pronto para liderar a atual campeã mundial.

“Nunca parei de competir, de me esforçar, e durante esse tempo me preparei bem para chegar na melhor forma possível. (As conquistas) Aconteceram naturalmente, eu nunca parei de estar presente, consegui participar da maioria dos jogos da seleção, e com o grupo sempre forte, tive a sorte de estar no Mundial mais uma vez”, salientou.

“Tivemos tempo suficiente para nos preparar, para treinar. Acho que estamos em boa forma. Conforme os jogos forem acontecendo, acho que teremos bastante tempo entre eles para nos recuperarmos e continuarmos aprimorando nosso condicionamento físico geral, e acho que tudo ficará bem”, finalizou o camisa 10.



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