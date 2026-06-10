Vasco tem indefinições e deve priorizar busca por novo volante

O Vasco deve voltar a carga na busca por um volante na próxima janela de transferências. Afinal, a posição é uma das prioridades desde o início do ano. Devido a problemas físicos e queda de desempenho dos jogadores da posição, o Cruz-Maltino tem dificuldades para encontrar uma solução e segue atento ao mercado em busca de um novo nome.

Três jogadores da posição têm contrato somente até o fim do ano: Hugo Moura, Tchê Tchê e Jair. Nenhum jogador ainda foi procurado para tratar da renovação, segundo o “ge”. Portanto, eles podem assinar pré-contrato com qualquer clube a partir da próxima janela de transferências, após a Copa do Mundo, em julho.

Recentemente, Tchê Tchê recebeu sondagens e avalia sair do Vasco. O Cruz-Maltino, por sua vez, vê a saída como uma boa oportunidade de reduzir a folha salarial. Jair, por outro lado, sofreu com lesões nos últimos anos e perdeu espaço. Fora dos planos, a tendência é que não renove. Por fim, o caso mais complexo é de Hugo Moura, que tem identificação com o clube.

Em meio a indefinição dos três jogadores, o Vasco renovou o contrato do volante JP até o fim de 2028. Cria da base vascaína, o meio-campista ganhou a confiança do técnico Renato Gaúcho nos últimos meses e recebeu mais oportunidades. Ao todo, soma nove jogos na atual temporada, sendo titular em quatro oportunidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.