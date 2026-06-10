Fifa define árbitro esloveno para a estreia do Brasil na Copa do Mundo

A Fifa definiu o árbitro da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Nesse sentido, o esloveno Slavko Vincic, de 46 anos, comandará o confronto entre Brasil e Marrocos, válido pela primeira rodada do Grupo C.

Experiente no cenário internacional, Vincic apitou recentemente um dos principais jogos da temporada europeia. Foi na vitória do Bayern de Munique por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League. O confronto ocorreu dia 15 de abril.

Além disso, o árbitro esteve à frente da decisão entre Suécia e Polônia nos playoffs classificatórios para a Copa do Mundo. Assim, na ocasião, os suecos venceram por 3 a 2 e garantiram a vaga no torneio.

Integrante do quadro da Fifa desde 2010, Vincic participará de sua segunda edição do Mundial. Dessa forma, em 2022, no Qatar, ele comandou dois confrontos da fase de grupos. Foi na surpreendente vitória da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Argentina e o triunfo da Inglaterra por 3 a 0 diante do País de Gales.