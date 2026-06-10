Calendário de shows afeta receitas e preocupa diretoria do Palmeiras

O Palmeiras arrecadou R$ 14,6 milhões com receitas de jogos até abril de 2026, valor 26,6% inferior aos R$ 19,9 milhões projetados para o período. A realização de shows e eventos no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, além da troca do gramado, obrigou o clube a alterar mandos de campo e reduziu o potencial de faturamento.

Como consequência, o Verdão disputou 11 partidas na Arena Barueri, onde somou nove vitórias e dois empates. Apesar do bom desempenho esportivo, a diretoria acompanha com atenção os impactos financeiros, já que a meta anual prevê arrecadação de R$ 62 milhões com bilheteria e receitas relacionadas aos jogos.

Além disso, o calendário do segundo semestre apresenta novos desafios. Entre os eventos já confirmados no estádio estão os shows de Xuxa, Maroon 5, Jamiroquai, Zayn, Robbie Williams e Iron Maiden, além do espetáculo “Histórias”. As apresentações coincidem com períodos importantes do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Por enquanto, não há confirmação de que o Palmeiras precisará atuar fora do Nubank Parque em todas essas datas. Como os calendários das competições podem sofrer ajustes, o clube e a WTorre mantêm diálogo para tentar minimizar os impactos.