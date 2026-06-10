Artilheiro do São Paulo, Calleri discute renovação com cláusula por desempenho

São Paulo e Calleri avançam nas conversas para a renovação de contrato, que se encerra em dezembro deste ano. Nas negociações, o argentino pediu uma extensão por mais duas temporadas, até o fim de 2028, com renovação automática por mais um ano caso alcance metas esportivas previstas em contrato. A informação é do portal “ge”.

A partir de julho, o camisa 9 estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apesar disso, pessoas envolvidas nas tratativas acreditam que o jogador não tomará essa decisão sem antes definir seu futuro com o Tricolor. A forte identificação construída ao longo dos últimos anos é considerada um dos principais trunfos da diretoria.

As partes iniciaram as conversas em março, mas a crise política e administrativa enfrentada pelo São Paulo no primeiro semestre fez com que Calleri optasse por aguardar antes de dar sequência às negociações.

Dessa forma, o atacante, de 32 anos, mantém o perfil competitivo que o consolidou como uma das referências do elenco. Internamente, a avaliação é de que o aspecto financeiro não será o fator determinante para a permanência do argentino. Assim, o projeto esportivo terá papel decisivo na negociação.

Por fim, Calleri divide a artilharia do São Paulo na temporada com Luciano, ambos com 11 gols. Em sua sexta temporada pelo clube nesta segunda passagem — a primeira ocorreu em 2016 — o argentino soma 256 partidas, 90 gols e dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Além dele, Felipe Preis, Luan, Lucas Moura, Matheus Belém, Rafael Tolói e Young têm contrato até dezembro.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.