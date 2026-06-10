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Artilheiro do São Paulo, Calleri discute renovação com cláusula por desempenho

Artilheiro do São Paulo, Calleri discute renovação com cláusula por desempenho
Artilheiro do São Paulo, Calleri discute renovação com cláusula por desempenho -

São Paulo e Calleri avançam nas conversas para a renovação de contrato, que se encerra em dezembro deste ano. Nas negociações, o argentino pediu uma extensão por mais duas temporadas, até o fim de 2028, com renovação automática por mais um ano caso alcance metas esportivas previstas em contrato. A informação é do portal “ge”.

A partir de julho, o camisa 9 estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apesar disso, pessoas envolvidas nas tratativas acreditam que o jogador não tomará essa decisão sem antes definir seu futuro com o Tricolor. A forte identificação construída ao longo dos últimos anos é considerada um dos principais trunfos da diretoria.

As partes iniciaram as conversas em março, mas a crise política e administrativa enfrentada pelo São Paulo no primeiro semestre fez com que Calleri optasse por aguardar antes de dar sequência às negociações.

Dessa forma, o atacante, de 32 anos, mantém o perfil competitivo que o consolidou como uma das referências do elenco. Internamente, a avaliação é de que o aspecto financeiro não será o fator determinante para a permanência do argentino. Assim, o projeto esportivo terá papel decisivo na negociação.

Por fim, Calleri divide a artilharia do São Paulo na temporada com Luciano, ambos com 11 gols. Em sua sexta temporada pelo clube nesta segunda passagem — a primeira ocorreu em 2016 — o argentino soma 256 partidas, 90 gols e dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Além dele, Felipe Preis, Luan, Lucas Moura, Matheus Belém, Rafael Tolói e Young têm contrato até dezembro.


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