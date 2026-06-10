Léo Ortiz fará trabalhos diários no Flamengo para tratar lesão

O zagueiro Léo Ortiz antecipou o retorno aos trabalhos no Flamengo. Dessa forma, o defensor abriu mão de cerca de dez dias de férias e se reapresentou nesta última terça-feira (9), no CT Ninho do Urubu, para acelerar o tratamento de recuperação da lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador, aliás, já está em fase final de recuperação.

O retorno antecipado já estava acordado com o Flamengo. Portanto, a programação agora envolve treinos diários no CT do Ninho do Urubu para terminar o tratamento. A ideia do departamento médico é repará-lo antes da reapresentação do elenco, que fará uma intertemporada em Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.

Léo Ortiz se machucou na vitória sobre o Coritiba por 3 a 0, no último dia 30 de maio. Apesar disso, a lesão não foi considerada grave. Assim, o Flamengo conseguiu acelerar o tratamento, mesmo durante as férias do jogador. Agora, portanto, é terminar o processo de recuperação. O defensor, aliás, estava na pré-lista de 55 jogadores do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Um dos pilares do Flamengo nos últimos anos, Léo Ortiz soma 26 jogos, um gol e uma assistência na temporada. Ao todo, ele começou como titular em 23 partidas. Contratado em 2024, o zagueiro custou 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação da época). Desde que chegou, o jogador acumula 121 partidas, sete gols e cinco assistências com o Manto Sagrado.

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