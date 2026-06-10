Ex de Ronaldo, Milene Dominggues embarca para os EUA e reforça cobertura da Copa do Mundo

Milene Domingues também marcará presença na Copa do Mundo de 2026. A ex-jogadora de futebol e atual comentarista esportiva embarcou para os Estados Unidos, onde participará da cobertura do torneio pelo canal de seu ex-marido, Ronaldo Fenômeno, ampliando sua atuação na mídia esportiva durante um dos eventos mais importantes do calendário do futebol mundial.

Aos 46 anos, Milene desempenhará funções de reportagem e comentários ao longo da competição. Conhecida nacionalmente como a “Rainha das Embaixadinhas”, ela construiu uma trajetória de destaque dentro dos gramados e, posteriormente, consolidou sua presença na comunicação esportiva, mantendo uma forte ligação com o futebol mesmo após encerrar a carreira como atleta.

Além da trajetória profissional, Milene também faz parte de uma das histórias mais conhecidas do futebol brasileiro. Ela e Ronaldo Fenômeno viveram um relacionamento que ganhou grande repercussão no país, permaneceram casados entre 1999 e 2003 e tiveram um filho, Ronald, que atualmente está com 26 anos.

Durante a cobertura da Copa do Mundo, Milene Domingues também dividirá espaço com Karoline Lima, influenciadora digital e companheira do zagueiro Léo Pereira, que integra a lista de convocados da Seleção Brasileira para o torneio. Dessa forma, a equipe reunirá profissionais com diferentes trajetórias e experiências ligadas ao futebol, acompanhando de perto todos os detalhes da competição nos Estados Unidos.

Ronaldo firma parceria com a ESPN para cobertura da Copa do Mundo

A ESPN e o Disney+ firmaram uma parceria com a Casa Rede Ronaldo para a cobertura da Copa do Mundo, e, dessa forma, o complexo será instalado em Miami, onde funcionará durante toda a competição. Além disso, Ronald Domingues Nazário, filho de Ronaldo Fenômeno, assumirá a presidência da iniciativa e ficará responsável pela condução do projeto. Assim, o espaço se consolidará como um dos principais pontos de produção multiplataforma da ESPN ao longo do Mundial.

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