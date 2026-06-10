Os eleitos de Ancelotti: Fabinho

Se na chegada de Ancelotti à Seleção você fizesse uma previsão de convocados para a Copa do Mundo, certamente o nome de Fabinho não estaria incluso. Entretanto, o volante, que atualmente está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, conseguiu ganhar espaço e a confiança do treinador na reta final de preparação, garantindo presença em seu segundo Mundial.
Inclusive, Fabinho não era convocado desde a Copa do Catar. Mas o seu nome voltou a aparecer na lista da Seleção em novembro do ano passado, nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Depois disso, não saiu mais. Uma das principais razões para o seu retorno é a ausência de uma peça que substitua Casemiro quando necessário. Afinal, durante o ciclo, alguns nomes passaram pela função, mas nenhum se consolidou.
Revelado pelo Fluminense, o volante teve uma passagem pelo Real Madrid, antes de chegar ao Monaco, onde ganhou espaço e conseguiu suas primeiras convocações. Ao lado de Mbappé, o brasileiro estava no elenco que levou o clube francês às semifinais da Champions League de 2017. Depois disso, se transferiu para o Liverpool, vencendo o torneio europeu e também fazendo parte do elenco que encerrou o jejum de títulos da Premier League.
Conhecido por sua boa visão de jogo e interceptações do meio de campo, Fabinho pode ser uma opção para Ancelotti em uma posição que sofre com carência de peças. Afinal, no início da sua carreira, atuou como lateral-direito, inclusive recebendo suas primeiras convocações nesta função. Agora é esperar para saber se o técnico irá se aproveitar da versatilidade do jogador.
Fala, Fabinho
“Foi um período meio longo, quase três anos sem ser convocado. Foi muito bom estar de volta e mostrar meu trabalho. Estar aqui na Copa é muito especial. Estou confiante no título. Aliás, o que faz a gente sonhar alto é saber a qualidade de cada jogador que está aqui e a camiseta de pentacampeão.”
Raio-X
Nome: Fábio Henrique Tavares
Idade: 32 anos
Data de nascimento: 23 de outubro de 1993
Altura: 1,88m
Peso: 74kg
Na Seleção Brasileira
Convocações: 67
Jogos: 33
Gols: –
Títulos: –
Nos clubes
Fluminense (2012)
Rio Ave (2012-2015)
Real Madrid (2012-2013 – empréstimo)
Monaco (2013-2015 – empréstimo)
Monaco (2015-2018)
Liverpool (2018-2023)
Al-Ittihad (desde 2023)
Títulos
Pelo Monaco
Ligue 1: 2016/17
Pelo Liverpool
Champions League: 2018/19
Premier League: 2019/20
Mundial de Clubes: 2019
Copa da Inglaterra: 2021/22
Copa da Liga Inglesa: 2021/22
Supercopa da Uefa: 2020
Supercopa da Inglaterra: 2022
Pelo Al-Ittihad
Campeonato Saudita: 2024/25
Copa do Rei: 2024/25
* Opinião do Leo
O reserva imediato de Casemiro na Seleção Brasileira, Fabinho continua como uma sombra para o jogador do Manchester United. Afinal, os dois têm quase as mesmas características dentro de campo. Mas a diferença é que o primeiro continuou nas grandes ligas europeias, enquanto o segundo foi se aventurar na Arábia Saudita. Embora não tenha aparecido tanto no último ciclo, o cabeça de área reúne condições de estar no grupo do técnico Carlo Ancelotti, se lembrar aquele futebolista dos tempos do Liverpool. Aliás, nos amistosos contra o Egito e Panamá, por exemplo, o volante reserva superou o seu concorrente, com senso de colocação e ajuda na construção. O camisa 17 já atuou como lateral direito no Monaco e também pode ser útil se necessário. Mas será um nome mais defensivo, como Danilo Silva ou Ibañez.
(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.
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