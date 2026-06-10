Os eleitos de Ancelotti: Fabinho

Se na chegada de Ancelotti à Seleção você fizesse uma previsão de convocados para a Copa do Mundo, certamente o nome de Fabinho não estaria incluso. Entretanto, o volante, que atualmente está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, conseguiu ganhar espaço e a confiança do treinador na reta final de preparação, garantindo presença em seu segundo Mundial.

Inclusive, Fabinho não era convocado desde a Copa do Catar. Mas o seu nome voltou a aparecer na lista da Seleção em novembro do ano passado, nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Depois disso, não saiu mais. Uma das principais razões para o seu retorno é a ausência de uma peça que substitua Casemiro quando necessário. Afinal, durante o ciclo, alguns nomes passaram pela função, mas nenhum se consolidou.

Revelado pelo Fluminense, o volante teve uma passagem pelo Real Madrid, antes de chegar ao Monaco, onde ganhou espaço e conseguiu suas primeiras convocações. Ao lado de Mbappé, o brasileiro estava no elenco que levou o clube francês às semifinais da Champions League de 2017. Depois disso, se transferiu para o Liverpool, vencendo o torneio europeu e também fazendo parte do elenco que encerrou o jejum de títulos da Premier League.

Conhecido por sua boa visão de jogo e interceptações do meio de campo, Fabinho pode ser uma opção para Ancelotti em uma posição que sofre com carência de peças. Afinal, no início da sua carreira, atuou como lateral-direito, inclusive recebendo suas primeiras convocações nesta função. Agora é esperar para saber se o técnico irá se aproveitar da versatilidade do jogador.

Fala, Fabinho

“Foi um período meio longo, quase três anos sem ser convocado. Foi muito bom estar de volta e mostrar meu trabalho. Estar aqui na Copa é muito especial. Estou confiante no título. Aliás, o que faz a gente sonhar alto é saber a qualidade de cada jogador que está aqui e a camiseta de pentacampeão.”

Raio-X

Nome: Fábio Henrique Tavares

Idade: 32 anos

Data de nascimento: 23 de outubro de 1993

Altura: 1,88m

Peso: 74kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 67

Jogos: 33

Gols: –

Títulos: –

Nos clubes

Fluminense (2012)

Rio Ave (2012-2015)

Real Madrid (2012-2013 – empréstimo)

Monaco (2013-2015 – empréstimo)

Monaco (2015-2018)

Liverpool (2018-2023)

Al-Ittihad (desde 2023)

Títulos

Pelo Monaco

Ligue 1: 2016/17

Pelo Liverpool

Champions League: 2018/19

Premier League: 2019/20

Mundial de Clubes: 2019

Copa da Inglaterra: 2021/22

Copa da Liga Inglesa: 2021/22

Supercopa da Uefa: 2020

Supercopa da Inglaterra: 2022

Pelo Al-Ittihad

Campeonato Saudita: 2024/25

Copa do Rei: 2024/25

* Opinião do Leo

O reserva imediato de Casemiro na Seleção Brasileira, Fabinho continua como uma sombra para o jogador do Manchester United. Afinal, os dois têm quase as mesmas características dentro de campo. Mas a diferença é que o primeiro continuou nas grandes ligas europeias, enquanto o segundo foi se aventurar na Arábia Saudita. Embora não tenha aparecido tanto no último ciclo, o cabeça de área reúne condições de estar no grupo do técnico Carlo Ancelotti, se lembrar aquele futebolista dos tempos do Liverpool. Aliás, nos amistosos contra o Egito e Panamá, por exemplo, o volante reserva superou o seu concorrente, com senso de colocação e ajuda na construção. O camisa 17 já atuou como lateral direito no Monaco e também pode ser útil se necessário. Mas será um nome mais defensivo, como Danilo Silva ou Ibañez.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.