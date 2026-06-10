Fifa determina mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa

A Fifa determinou nesta última terça-feira (9) uma mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Afinal, a entidade máxima do futebol alegou que existe mensagem política no uniforme da seleção haitiana. Em comunicado, contudo, a empresa Saeta, responsável pela peça, negou as acusações e explicou o design.

“O design final apresentado pela Saeta foi um tributo para os homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não foram pensados como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações no design”, disse a empresa.

A camisa do Haiti contém a ilustração da Batalha de Vertières, que aconteceu em 1803. O conflito, aliás, foi decisivo para a independência do país. No uniforme, é possível notar haitianos segurando a bandeira do Haiti. Contudo, como a bandeira possui as cores azul, branca e vermelha, a cor azul da bandeira “sumiu”, já que o uniforme tem a mesma cor.

Dessa forma, o erro de confecção deixou dúvidas sobre a verdadeira bandeira na camisa, já que ficou predominante apenas as cores branca e vermelha. Portanto, houve acusações de que seria uma alusão a bandeira da Polônia. Afinal, Napoleão Bonaparte enviou poloneses para combater os haitianos. Contudo, muitos mudaram de lado e lutaram ao lado do general haitiano Dessalines.

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