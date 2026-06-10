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Fifa determina mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa

Fifa determina mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa
Fifa determina mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa -

A Fifa determinou nesta última terça-feira (9) uma mudança na camisa do Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Afinal, a entidade máxima do futebol alegou que existe mensagem política no uniforme da seleção haitiana. Em comunicado, contudo, a empresa Saeta, responsável pela peça, negou as acusações e explicou o design.

“O design final apresentado pela Saeta foi um tributo para os homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não foram pensados como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações no design”, disse a empresa.

A camisa do Haiti contém a ilustração da Batalha de Vertières, que aconteceu em 1803. O conflito, aliás, foi decisivo para a independência do país. No uniforme, é possível notar haitianos segurando a bandeira do Haiti. Contudo, como a bandeira possui as cores azul, branca e vermelha, a cor azul da bandeira “sumiu”, já que o uniforme tem a mesma cor.

Dessa forma, o erro de confecção deixou dúvidas sobre a verdadeira bandeira na camisa, já que ficou predominante apenas as cores branca e vermelha. Portanto, houve acusações de que seria uma alusão a bandeira da Polônia. Afinal, Napoleão Bonaparte enviou poloneses para combater os haitianos. Contudo, muitos mudaram de lado e lutaram ao lado do general haitiano Dessalines.

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