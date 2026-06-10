Neymar Pai aluga mansão de R$ 75 milhões em Orlando para a Copa do Mundo

Neymar Pai alugou uma mansão luxuosa em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e, assim, organizou a base que vai receber familiares e amigos próximos de Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. O imóvel, localizado em um condomínio de alto padrão, está avaliado em US$ 14,5 milhões (cerca de R$ 75,3 milhões na cotação atual) e pode atingir diárias de até R$ 20,2 mil.

Além disso, ele escolheu uma propriedade com 16 quartos justamente para servir como ponto de apoio da família do camisa 10 ao longo do torneio, já que o espaço integra um condomínio voltado para aluguel de temporada destinado a turistas em férias.

Por outro lado, a residência chama atenção pela decoração temática inspirada em Star Wars, que traz uma réplica em tamanho real do personagem Darth Vader, além de uma representação de Han Solo congelado em carbonita, o que reforça ainda mais o caráter exclusivo do imóvel.

Para completar, a mansão oferece uma estrutura completa de lazer e bem-estar, com salão de jogos, piscina, academia, quadra de basquete, pista de boliche e fliperamas, o que garante entretenimento constante para os hóspedes durante toda a estadia.

Por fim, o imóvel fica a apenas 12 minutos de carro do complexo de parques da Disney e facilita o acesso às principais atrações da região, enquanto o condomínio também disponibiliza casas que variam de três a 16 dormitórios, além de campos de golfe, parque aquático de cinco hectares, academias e diversas atividades voltadas para famílias.

Neymar Jr leva para a Copa coleção de relógios milionária

Enquanto intensifica a preparação para a Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr também chamou atenção fora dos gramados. Em um vídeo publicado no canal de YouTube de Cris Guedes, parça de longa data do jogador, o camisa 10 da Seleção Brasileira apareceu organizando as malas para o Mundial e revelou parte de sua impressionante coleção de relógios de luxo.

Neymar escolheu nove modelos avaliados em aproximadamente R$ 21 milhões, valor que, sozinho, já chama atenção. As peças pertencem a algumas das marcas mais exclusivas da relojoaria mundial, como Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Audemars Piguet e Jacob & Co.