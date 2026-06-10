Portugal x Nigéria, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h45

Portugal entra em campo nesta quarta-feira (10) para seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Roberto Martínez enfrenta a Nigéria em amistoso internacional que servirá como preparação final para o principal torneio do futebol mundial. Diante disso, o pré-jogo da Voz do Esporte abre às 15h45 com histórico do confronto, os craques em campo e tudo que você precisa saber antes da bola rolar. João Delfino chega no microfone com a técnica apurada e a emoção na medida certa que esse duelo de escolas pede.

Tiago Hugoline analisa o choque de estilos: o toque refinado português contra a força e velocidade nigeriana, projetando as chaves do jogo. Gabo Ferreira traz os detalhes do aquecimento, escalações confirmadas e o clima entre as duas torcidas. Esquenta sua tarde com futebol mundial: entra no link e vem com a gente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.