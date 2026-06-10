Inglaterra x Costa Rica, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

A Inglaterra encerra sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), contra a Costa Rica, no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. A seleção de Thomas Tuchel venceu a Nova Zelândia por 1 x 0 no último sábado e agora busca ajustar os últimos detalhes antes da estreia no Grupo L, contra a Croácia, em 17 de junho. Os costariquenhos não vão ao Mundial.
O aquecimento entra às 16h com retrospecto, curiosidades e a expectativa pra esse encontro entre a tradição inglesa e a raça costa-riquenha. Fellipo Sousa comanda a narração com a intensidade, a vibração e a leitura perfeita dos grandes confrontos internacionais.