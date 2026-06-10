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Jogada10
Noruega desembarca na Copa com 300 kg de peixe e equipe de chefs renomados
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Jogada10
Publicado às 12h47 de 10/06/2026
Noruega desembarca na Copa com 300 kg de peixe e equipe de chefs renomados -
Jogada10
Noruega reforça sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 e leva aos Estados Unidos uma estrutura gastronômica própria
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