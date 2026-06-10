Cruzeiro lança camisa amarela e homenageia a Seleção Brasileira

O Cruzeiro lançou nesta quarta-feira (10) sua nova camisa comemorativa inspirada na Seleção Brasileira. Predominantemente amarela, a peça exalta a participação do Brasil na Copa do Mundo e já está disponível para compra nas lojas oficiais do clube e também em plataformas de venda online.

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O uniforme mantém elementos que remetem diretamente às cores da bandeira nacional. As cinco estrelas do escudo e o logotipo da Adidas aparecem em azul, enquanto as tradicionais listras da fornecedora esportiva surgem em verde. Além disso, detalhes nas mangas e na gola também trazem combinações em verde e branco, reforçando a homenagem ao futebol brasileiro.

Uniforme mantém tradição em anos de Mundial

A nova camisa chega ao mercado como mais um item especial da coleção celeste para a temporada. Embora o uniforme não seja utilizado pelo time profissional em partidas oficiais, a iniciativa mantém uma tradição adotada pelo clube em períodos de Copa do Mundo. A cada quatro anos, o Cruzeiro costuma lançar uma edição especial inspirada na Seleção, algo que já se tornou aguardado pelos torcedores.

Nas lojas oficiais da Raposa, a camisa está sendo comercializada por R$ 249,99. O valor é inferior ao do uniforme principal azul, que atualmente custa R$ 449,99. Por outro lado, em outros canais de venda, os preços apresentam pequenas variações, podendo chegar a R$ 279,99 em compras parceladas.

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