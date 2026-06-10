Seleção faz treino em clima leve com trote em Ancelotti e presença ilustre

A seleção brasileira realizou, nesta quarta-feira (10), mais um treino em Nova Jersey, a três dias da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Antes da atividade, o clima era de descontração por causa do aniversário do técnico Carlo Ancelotti, que completa 67 anos, e de muita concentração visando o duelo do próximo sábado (13), às 19h (de Brasília).

Diante disso, o treinador italiano recebeu uma espécie de batismo ao passar por um “corredor polonês”, algo comum entre os jogadores. A brincadeira arrancou aplausos, risadas e a tradicional ovada em homenagem ao aniversariante do dia.

Na sequência, os atletas seguiram para um campo anexo, onde iniciaram o trabalho com exercícios de aquecimento. Depois, Ancelotti comandou uma atividade técnica em espaço reduzido, na qual duplas saíam trocando passes sob forte marcação adversária, em um treinamento voltado para tomada de decisão e intensidade na circulação da bola.

A atividade desta quarta-feira (10) também contou com a presença de convidados de patrocinadores da seleção brasileira, que tiveram acesso à parte inicial do treinamento. Das arquibancadas, o grupo acompanhou o aquecimento dos jogadores, enquanto os goleiros treinaram separados do grupo.

Ainda sem o camisa 10 e visita ilustre

Neymar, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita, mais uma vez não participou das atividades com o restante do grupo e seguiu cumprindo o cronograma definido pelo departamento médico. O camisa 10 continua sendo monitorado diariamente pela comissão técnica, que adota cautela em relação ao seu retorno.

Nos minutos finais da atividade aberta à imprensa, um visitante ilustre roubou a cena. Assim, o cineasta norte-americano Spike Lee apareceu no centro de treinamento vestindo a camisa da seleção brasileira e se tornou uma das atrações do dia.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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