Grêmio amarga meio ano sem patrocinador máster

O Grêmio completou nesta semana seis meses sem um patrocinador máster estampado em sua camisa. Desde dezembro do ano passado, quando encerrou uma parceria provisória com a Energia Bet, o espaço mais valioso do uniforme permanece vazio. Situação essa que gera preocupação nos bastidores e já provoca reflexos importantes nas finanças do Tricolor Gaúcho.

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Segundo o presidente Odorico Roman, muitos potenciais patrocinadores definem seus orçamentos ainda no ano anterior. Além disso, a realização da Copa do Mundo tem concentrado boa parte dos investimentos de marketing das grandes empresas, tornando as negociações ainda mais complexas.

Ausência de receita afeta o caixa gremista

Enquanto busca uma solução definitiva, o Imortal mantém conversas com possíveis patrocinadores. As tratativas estão sob o comando do CEO Alex Leitão, que trabalha para acelerar o processo durante os meses de junho e julho. Desse modo, existe a expectativa de que o clube consiga avançar nas negociações e preencher o espaço nobre da camisa o quanto antes.

O impacto financeiro da falta de um patrocinador máster já impacta o cotidiano do clube. Tomando como base o último acordo fixo firmado pelo Grêmio, a parceria renderia cerca de R$ 50 milhões por temporada. Assim, o Tricolor deixou de arrecadar aproximadamente R$ 24 milhões nos primeiros seis meses do ano, valor equivalente a cerca de R$ 4 milhões mensais.

Essa perda de receita influencia diretamente o cumprimento de compromissos financeiros. Recentemente, o clube registrou atrasos no pagamento dos direitos de imagem dos jogadores. Os valores referentes ao mês de abril foram quitados com atraso, enquanto os vencimentos de maio ainda aguardam regularização. Dessa forma, a busca por um novo patrocinador tornou-se uma das prioridades da gestão para equilibrar as contas e fortalecer o planejamento para a sequência da temporada.

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