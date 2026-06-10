Raphinha rouba a cena em campanha ousada da Calvin Klein às vésperas da Copa

Raphinha surge em um novo e surpreendente registro e protagoniza uma campanha que rapidamente chama atenção do público, já que o jogador da Seleção Brasileira posa apenas de cueca para a Calvin Klein às vésperas da Copa do Mundo, o que, consequentemente, amplia ainda mais a repercussão do ensaio e faz com que o conteúdo se espalhe pelas redes sociais em alta velocidade.

Além disso, um dos pilares do Barcelona e também um dos nomes da Seleção Brasileira utilizou peças da linha em microfibra leve, com cós flexível e modelagem aerodinâmica desenvolvida para oferecer suporte em alta performance. Nas imagens, o jogador de 29 anos aparece à vontade diante das câmeras e, dessa forma, conduz o ensaio com naturalidade e esbanja sensualidade, o que faz com que as fotos repercutam rapidamente nas redes sociais e gerem uma enxurrada de comentários.

QUE ISSO INCHADO? Raphinha, da Seleção Brasileira, em novo vídeo para a Calvin Klein. pic.twitter.com/VO0HnlXumM — UpdateCharts (@updatecharts) June 9, 2026

Por outro lado, a campanha se divide em duas versões distintas e, assim, a produção coloca Raphinha em diferentes cenários, já que em uma delas ele aparece em um estúdio fazendo embaixadinhas com roupa íntima preta, enquanto na outra surge em uma praia usando peça branca.

Raphinha vira alvo de clubes sauditas

Raphinha entra na mira do futebol saudita e, dessa forma, Al-Hilal e Al-Nassr avaliam sua contratação com uma oferta que pode chegar a cerca de R$ 510 milhões, segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, em uma operação que também conta com apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

Além disso, os clubes preparam uma proposta salarial que pode atingir até quatro vezes o valor que o atacante recebe atualmente no Barcelona, o que, consequentemente, o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do país caso o negócio avance e seja fechado.

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