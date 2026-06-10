Raphinha rouba a cena em campanha ousada da Calvin Klein às vésperas da Copa

Raphinha surge em um novo e surpreendente registro e protagoniza uma campanha que rapidamente chama atenção do público, já que o jogador da Seleção Brasileira posa apenas de cueca para a Calvin Klein às vésperas da Copa do Mundo, o que, consequentemente, amplia ainda mais a repercussão do ensaio e faz com que o conteúdo se espalhe pelas redes sociais em alta velocidade.
QUE ISSO INCHADO? Raphinha, da Seleção Brasileira, em novo vídeo para a Calvin Klein. pic.twitter.com/VO0HnlXumM
— UpdateCharts (@updatecharts) June 9, 2026
Raphinha vira alvo de clubes sauditas
Raphinha entra na mira do futebol saudita e, dessa forma, Al-Hilal e Al-Nassr avaliam sua contratação com uma oferta que pode chegar a cerca de R$ 510 milhões, segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”, em uma operação que também conta com apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).
Além disso, os clubes preparam uma proposta salarial que pode atingir até quatro vezes o valor que o atacante recebe atualmente no Barcelona, o que, consequentemente, o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do país caso o negócio avance e seja fechado.
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